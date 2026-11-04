КЗП заплаши със съд "Топлофикация – София"

В писмо до кмета на София, Столичния общински съвет (СОС) и до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова предупреди за намерението си да заведе два колективни иска срещу „Топлофикация София“ заради хилядите столичани от няколко квартала, оставени без топла вода и парно.

От КЗП информират, че са постъпили множество жалби от жителите от кварталите „Христо Ботев“, „Дружба“, „Слатина“, „Дианабад“, „Мусагеница“, „Младост“, „Дървеница“ и др., които се обслужват от ТЕЦ „София-изток“. Те се оплакват от липса на топла вода от повече от два месеца заради продължителни ремонти и постоянни аварии по топлопреносната мрежа. А сега няма и парно, след като то беше пуснато за столичните абонати в последните дни на октомври. От днес заради авария още един столичен квартал - "Изток", остава за няколко дни без топла вода и парно.

Съгласно чл. 44, ал. 1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в град София, продавачът има право временно да спре топлоснабдяването без предварително уведомяване на клиента, но за не повече от 48 часа. В описаните жалби обаче става дума за много по-дълъг период от време без достъп до топла вода - над 60 дни, а вече няма и достъп до отопление.

Искане за точен график и неустойки

От КЗП настояват за незабавни действия, които Столичната община, като собственик на „Топлофикация София“ ЕАД, да предприеме за разрешаване на кризата, като се свика Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС и се представи точен график за възстановяване на топлоподаването в засегнатите райони.

„Топлофикация – София“ трябва също така да изпълни задължението си по чл. 39, ал. 9 от Общите условия да изплати неустойка на засегнатите потребители в размер на недоставената от 01.11.2026 г. топлинна енергия за всеки следващ ден без топлоподаване. Неустойките трябва да бъдат начислени във фактурите на засегнатите потребители за месец ноември", се посочва още в писмото на КЗП.

В случай че „Топлофикация София“ не изпълни задълженията си, КЗП ще заведе колективни искове за изплащане на дължимите неустойки, както и за обезщетяване на вредите за потребителите, заплаши Мая Манолова.

Кметът: СОС да поеме отговорност

На призивите на регулатора и на недоволството на ощетените столичани реагира и самият кмет Васил Терзиев.

Той призова СОС да поеме отговорност за бъдещето на "Топлофикация София" и да предприеме действия за промяна на модела на управление на дружеството.

Кметът припомни, че принципал на общинското дружество е СОС и носи отговорността за стратегическите решения за неговото бъдеще. „Два пъти в този мандат внесох доклади с предложение за независим технически, финансов и регулаторен анализ. Продължавам да настоявам за обективна оценка на състоянието на дружеството, но СОС досега не намира воля за решение“, посочи Терзиев.

Според столичния кмет, въпреки подобреното управление през последните две години, продължаващите аварии показват, че натрупаните проблеми не могат да бъдат преодолени без цялостна промяна. "Десетилетията безстопанственост, източването на дружеството и хроничният недостиг на инвестиции изискват дългосрочно решение", посочва Терзиев.

Според него изходът е "нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза и да осигури надеждно отопление на социално поносима цена за жителите на София“. Той настоява и за преструктуриране на натрупаните задължения с участие на държавата.

Терзиев обаче е категорично против предложенията за одържавяване на „Топлофикация София“, отправяни от общински съветници с дългогодишно участие в управлението на града. Според него прехвърлянето на дружеството към държавата няма да реши проблемите с остарялата инфраструктура, необходимите инвестиции и качеството на услугата.