Последна покана за извънсъдебно уреждане на просрочени задължения е пуснала държавната компания "Булгаргаз" към столичното общинско предприятие "Топлофикация София" преди изтичане на погасителната давност на плащания на стойност 302 млн. евро.

Задълженията са по 39 неплатени фактури за доставен природен газ през 2024 г., чиято погасителна давност изтича догодина, пояснява газовият доставчик.

От септември досега "Топлофикация София" не е отговорила на нито едно от четирите писма, с които "Булгаргаз" се моли да получи график на плащанията и информация за финансовото и ликвидното състояние на общинското дружество. То е е най-големият клиент на "Булгаргаз", както и най-големият длъжник с натрупани 971 млн. евро задължения.

"За да бъдат запазени интересите на "Булгаргаз" и да бъде осигурена правна сигурност по отношение на вземанията му, единствено приемлив за нас способ за извънсъдебно уреждане е сключване на споразумение с нотариална заверка на подписите, съдържащо изрично, безусловно и недвусмислено признаване на задълженията на "Топлофикация" - главница и обезщетение за забава", се казва в писмото-покана.

Това признание ще прекъсне погасителната давност и ще постави началото на нова давност. Прогнозни графици, обещания и други изявления, не могат да заместят споразумението, настояват от "Булгаргаз".

Държавната компания настоява до края на декември да бъде сключено въпросното споразумение, едновременно с удължаване на срока за доставка на природен газ.

"В случай, че споразумението не бъде подписано, "Булгаргаз" ще предприеме съдебни искове за вземанията си без повторна покана", предупреждава газовият доставчик. И отбелязва, че само държавните съдебни такси ще струват на "Топлофикация" 12 млн. евро.

Неясно остава защо Булгаргаз не предприеме запориране на сметки на общинското дружество, за да си събере вземанията, така както би направило с други свои клиенти-длъжници.