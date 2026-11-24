Комисията за защита на потребителите (КЗП) предложи пред Министерството на енергетиката и Комисията по енергетика в Народното събрание срокът за подмяна на уредите в топлоснабдените сгради с такива за дистанционно отчитане да бъде удължен с една година, от 1 януари 2027 г. до 1 януари 2028 г. Предложението засяга и вече монтираните индивидуални разпределители, индивидуални топломери и индивидуални водомери за топла вода. Сроковете са записани в §75 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност.

Като основен мотив КЗП посочва постъпили множество жалби и сигнали от потребители, на които за отделни жилища са предложени дати за монтаж през март 2027 г., тоест след изтичането на действащия срок. Хората съобщават и за ограничени наличности на съвместими модели.

По цените, публикувани от дружествата за дялово разпределение, подмяната на два индивидуални водомера за топла вода и четири индивидуални разпределителя в тристайно жилище струва около 300 евро при стандартен монтаж. Сумата може да е и по-висока в зависимост от вида на отоплителните инсталации и жилищата. От КЗП отбелязват, че този еднократен разход идва в началото на зимата, когато сметките за отопление и без това тежат на бюджетите на домакинствата. За част от домакинствата в София той се добавя към другите извънредни разходи за временно отопление и осигуряване на топла вода. Те са свързани с продължителните прекъсвания на топлоснабдяването, които от месеци засягат хиляди домакинства в южните квартали на столицата.

Според КЗП допълнителната година ще даде време на домакинствата да планират разхода си, а на дружествата да организират доставките и монтажа. В мотивите си комисията посочва и необходимостта от икономическа оценка на отсрочката според европейските изисквания.