Според последните законови корекции, предложени от ПБ, забраната за държане, предлагане и продажба на домашна ракия в търговски обекти, няма да важи за количества до 30 литра.

Управляващите все пак ще разрешат в стопански обекти да се държи, предлага и продава домашна ракия, но с ограничение в количеството - до 30 литра годишно.

Това става ясно от нови текстове, внесени между първо и второ четене на Закона за акцизите от депутатите от "Прогресивна България" Константин Проданов и Стефан Белчев. Днес бюджетната комисия на парламента ще гледа на извънредно заседание на второ четене промените във всички данъчни закони.

Забраната за предлагане на домашна ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, претърпя няколко модификации до момента. Първоначално в проекта на Министерство на финансите се предвиждаше пълна забрана домашна ракия да се държи от хора, които не са я произвели или не са роднини на човека, който я е произвел. А предвидената глоба бе 1000 евро. Това предизвика шумни критики в обществеността, а опозицията възкликна: „Замениха битката с олигархията с битка с домашната ракия". Появиха се спекулации дали ракията като подарък също може да стане повод за санкции, както и опасения, че новите разпоредби ще станат претекст митническите органи да претърсват домовете на хората.

Финансовият министър Гълъб Донев се оправда, че мярката е насочена само срещу търговци, които държат големи количества "домашна" ракия и я предлагат за консумация - ресторанти, хотели и други търговски обекти, включително фризьорски салони и автосервизи. Освен че ощетяват фиска, защото тези количества са обложени с наполовина по-нисък акциз, има опасност и за здравето на потребителите, защото не е гарантирано качеството, посочиха от финансовото министерство.

Все пак във внесения в НС проектозакон правителството премахнат текстът, който забранява хора да държат ракия, която не са произвели лично или не са роднини на този, който я е произвел. Така остана само забраната за фирми и еднолични търговци. Опозицията обаче остана недоволна и от тази редакция, като обяви, че така, всеки който държи в офиса си домашна ракия, ще бъде третиран като нарушител. И поискаха заведения да може да допускат при сватби и семейни празненства, хората да си внесат домашен алкохол.

В последните корекции преди второто четене на Закона за акцизите депутатите от ПБ предлагат поредна корекция. Към забраната за държането, предлагането и продажбата на алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), произведени в специализирани малки обекти за дестилиране, в места или помещения, в които се осъществява стопанска дейност, добавят, че тази забрана не се отнася за количества до 30 литра.

Така излиза, че при семейни тържества в заведение ще може да се внесат до 30 литра домашна ракия.

Вероятно и на днешното заседание на бюджетната комисия казусът с домашната ракия ще предизвика дебати, защото разпоредбата продължава да е неясна.