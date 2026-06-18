Солени сметки заплашват хората със стари водомери и топломери

Крайният срок за подмяна на водомерите за топла вода с уреди с дистанционно отчитане е 31 декември 2026 г.

Всеки, който пропусне крайния срок за смяна на старите водомери за топла вода и топломерите по радиаторите с нови уреди с дистанционно отчитане, ще плаща от 1 януари 2027 г. драстично високи сметки за топла вода и парно. След 31 декември 2026 г. всички уреди без радиоотчет стават незаконни, предупреждават експертите.

Тъй като вече сме в последните месеци от този преходен период, графиците на топлинните счетоводители и фирмите, специализирани да монтират и пломбират подобни измервателни уреди, се запълват бързо.

Подмяната на водомерите и топломерите с уреди с дистанционно отчитане е за сметка на домакинствата. В момента поставянето на нов, умен водомер с дистанционно отчитане в София излиза над 80 евро. В цената влиза стойността на самия уред, пломбирането и административното обслужване - придвижването на документите към "Софийска вода" или "Топлофикация София".

Смяната на топломерите излиза по-скъпо. Цената на един дистанционен разпределител за радиатор е около 30 евро, а на апартаментите с централен топломер - между 100 и 200 евро.

Преминаването към изцяло дистанционно отчитане на водомерите и топломерите (вкл. разпределителите на радиаторите) е задължително европейско изискване. То бе въведено с идеята за пълна прозрачност и преминаване към ежемесечни реални сметки, без прогнозно начисляване на месечно потребление и последващо изравняване на сметката.

Няма да се налагат и посещения на инкасатори по домовете за засичане на уредите.

Важно е да се знае, че новите уреди задължително трябва да са съвместими с честотата на обслужващата фирма, за да може да се засичат автоматично и безпроблемно от разстояние. Най-лесният и финансово изгоден вариант е да се заяви подмяната на всичко наведнъж директно през фирмата, която изготвя изравнителните сметки.

Засега изискването на дистанционно отчитане не е задължително при водомерите за студена вода.