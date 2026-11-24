Министерството на образованието определи като "безотговорно" поведението на Столична община и "Топлофикация София" ЕАД, които оставят стотици студенти без парно и топла вода в разгара на отоплителния сезон.

"Въпреки отправените от МОН запитвания, Столична община не е предоставила ясна информация кога проблемите ще бъдат решени. Недопустимо е МОН, ръководствата на университетите и потърпевшите студенти да бъдат държани в неведение", посочиха в прессъобщение от ведомството. Оттам дори заявиха, че "поведението на Столичната община дава основание да се допусне, че някой съзнателно не решава проблема и търси да употреби справедливото недоволство на студентите за свои политически цели".

На 6 ноември просветният министър проф. Георги Вълчев е поставил проблема на среща с кмета на София Васил Терзиев, разказват от МОН. На нея той е поел ангажимент да предостави информация и график за възстановяване на отоплението и топлата вода в засегнатите общежития. В края на същия ден кметът информирал МОН, че всички проблеми са отстранени и топлоподаването към общежитията е възстановено. Близо три седмици по-късно обаче ситуацията не само не е "трайно решена", но проблемите се повтарят и задълбочават. В част от общежитията топлата вода липсва с дни, а в други подаването ѝ периодично се възстановява и прекъсва.

"През последните дни министър Вълчев нееднократно търси връзка с кмета Терзиев, но и към момента МОН не разполага с конкретна информация за мащаба на проблема, причините за продължаващите прекъсвания и реалистични срокове за окончателното му решаване", казват от МОН. Затова, заради "нетърпящия отлагане проблем и липсата на информация от Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД", от днес в МОН се създава кризисна работна група, която ще проучи всички възможности за осигуряване на нормални битови условия за засегнатите студенти.

Министър Вълчев е възложил спешно да бъде събрана информация от висшите училища за броя на засегнатите стаи и настанените в тях студенти. Ще бъде направена оценка на състоянието и капацитета на електрическите инсталации в общежитията, за да се установи дали е възможно безопасното използване на допълнителни отоплителни уреди. Паралелно ще бъдат проучени възможностите за осигуряване на необходимото финансиране за закупуването им. "Подобно решение обаче би изисквало значителен финансов ресурс и би довело до допълнителни разходи за електроенергия. То може да бъде само временна мярка и няма да реши проблема с липсата на топла вода", подчертават от МОН.

Апел

"Очакваме Столична община и “Топлофикация София” ЕАД да насрочат официална среща с представители на МОН, ректорските ръководства и Националното представителство на студентските съвети, на която да представят пълна и адекватна информация за засегнатите общежития, причините за продължаващите аварии, предприетите действия и конкретните срокове за трайното възстановяване на отоплението и топлата вода. Студентите не могат да бъдат оставени да посрещнат зимата без нормални условия за живот", казват от МОН в позицията си.

Припомняме, че наскоро още части на София останаха без парно и топла вода заради нови аварии.