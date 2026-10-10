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СУ вдигна с 25% наема в общежитията

Няколко блока в Студентски град бяха реновирани това лято по ПВУ

Днес, 08:19
От 1 октомври 2026 г. живущите в общежитията на СУ "Св. Климент Охридски" наемът се увеличи с 1/4.
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
От 1 октомври 2026 г. живущите в общежитията на СУ "Св. Климент Охридски" наемът се увеличи с 1/4.

Студентите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" вече плащат по 1,80€ на квадратен метър за общежитие. Това е второто увеличение на наемите от 2007 г. насам. Проверка на "Сега" не откри увеличения и при другите университети.

От 1 октомври 2026 г. живущите в общежитията на СУ „Св. Климент Охридски“ наемът се увеличава с 25%. Така стая с две легла без тераса в ремонтиран блок струва 40,80€, а на такава с тераса – 44,70€ на месец. Апартаментите, в които живеят трима или четирима души, вече струват съответно 54,70€ и 75,60€ на месец. Преди това студентите се водиха по ценоразпис от 2023 г., в който 1 кв. м струваше 1,44€ - стая без тераса в обновен блок – 32,57€, а с – 35,69€. Апартаментите за трима или четирима тогава бяха с наем 43,66€ и 60,33€.

В новата наредба се запазва начинът на разпределяне на наема. Цялата сума се разделя на броя легла в стаята. Остава и правилото, че описаните наеми включват и разходи потребление на вода – средномесечно по 4 куб. м вода на човек, а в случай на превишаване живущите трябва да доплатят, като сумите се осредняват на броя живущи във всеки вход.

Семестриалните такси за общежитията също се вдигат – от 5,11€ през 2023 г. на 8€ през 2026 г., а гаранционният депозит за настанени в ремонтирани общежития става 80€ при 51,13€ досега. За неремонтирани сгради депозитът е увеличен на 60€ от 38,35€.

Софийският университет ремонтира три блока в партньорство с Медицински университет – София и УНСС това лято. Със спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост бяха реновирани блок 7, 8 и 9 в Студентски град. В квартала има и още един обновен студентски кампус – блоковете 24 и 25, също по ПВУ.

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