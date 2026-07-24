Роботите Смоуки и Робърт тръгват по училищата

стоп кадър Нова тв Смоуки (в бяло) и Робърт (с костюма отзад) гостуваха на Нова тв.

Първият български хуманоиден робот Робърт отново тръгва на училище. Той ще даде начало на националната кампания на Министерството на образованието и науката за срещи на учениците с роботи, създадени от български инженери.

Андроидът Робърт е разработен от компанията RB Labs. Той може да води разговори с хора, отговаря на въпроси, разпознава събеседниците си и също като човек може да променя изражението на лицето си.

През изминалата учебна година Робърт посети над 30 училища в страната и направи фурор и сред децата, и сред учителите. Сега той и други негови "събратя" ще обикалят страната.

Целта е повече д еца да се докоснат до роботиката, изкуствения интелект и технологиите на бъдещето, обясниха проосветният зам.-министър Таня Панчева и инж. Методи Димитров - съосновател на компанията RB Labs, на работна среща в МОН през юли. Тогава инж. Димитров доведе в МОН Смоуки, който може да ходи, да води разговор и дори да танцува.

Звезди

Смоуки и Робърт стават все по-полулярни. В сряда сутринта те бяха на гости в Нова тв. В студиото на "Здравей, България" Смоуки показа танцови умения, а експертът по хуманоидна роботика Михаил Богданов разказа за приключилата наскоро „Олимпиадата за роботи“ в Пекин. На изложението в китайската столица дефилираха над 2000 робота с невероятни способности. Един от участниците смая света, като успя да пробяга 100 метра по-бързо от легендарния спринтьор Юсеин Болт.