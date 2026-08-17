Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

16-годишен създаде AI-костенурка за намиране на пластмаса във водата

Днес, 17:49
Ейвън с изобретението си, което бе оценено от научната общност
Ейвън с изобретението си, което бе оценено от научната общност

16-годишният канадски ученик Ейван Бадз създаде робот под формата на костенурка, който може самостоятелно да плува и да търси микропластмаса в езера и реки. За това роботът използва изкуствен интелект и специална 3D-камера, способна да открива най-малките пластмасови частици, които са на практика невидими за човешкото око. По време на изпитанията системата е показала точност от около 94%.

Роботът може да следи и за състоянието на кораловите рифове, да открива инвазивни видове и да събира информация за състоянието на водоемите, без да нарушава екосистемата. За своето изобретение ученикът е получил главната награда на международната научна изложба Regeneron ISEF и стипендия в размер на 50 000 долара.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

наука, робот

Още новини по темата

Древно молекулярно взаимодействие помага за създаването на устойчиви материали
28 Юли 2026

Русия изуми с постиженията си в роботиката
08 Юни 2026

Български ученик спечели най-големия конкурс за гимназисти в науката
18 Май 2026

Доброволци ще получат 400 евро за безплатен престой в Алпите
03 Апр. 2026

200 г. след Дарвин студент откри нов вид птица от Галапагос
29 Март 2026

България изостава от ЕС по студенти в инженерно-технически специалности
20 Дек. 2025

Защо огънят няма сянка?
03 Ноем. 2025

Световни учени ще представят у нас как се раждат масовите заблуди

28 Май 2025

Китайски робот прави предно салто
25 Февр. 2025

Робот-топка ще помага на китайските полицаи
18 Дек. 2024

Учени създадоха изкуствени мускули
13 Ноем. 2024

Миниатюрни кости и зъби разкриват тайни на "хобити" отпреди 700 000 г.
09 Авг. 2024

Tesla ще използва хуманоидни роботи

23 Юли 2024

Нова програма за 3.6 млн. лв. ще финансира научни школи за ученици
13 Юни 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев успешно пребори олигарсите. В сънищата си!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки