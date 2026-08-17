16-годишен създаде AI-костенурка за намиране на пластмаса във водата

16-годишният канадски ученик Ейван Бадз създаде робот под формата на костенурка, който може самостоятелно да плува и да търси микропластмаса в езера и реки. За това роботът използва изкуствен интелект и специална 3D-камера, способна да открива най-малките пластмасови частици, които са на практика невидими за човешкото око. По време на изпитанията системата е показала точност от около 94%.

Роботът може да следи и за състоянието на кораловите рифове, да открива инвазивни видове и да събира информация за състоянието на водоемите, без да нарушава екосистемата. За своето изобретение ученикът е получил главната награда на международната научна изложба Regeneron ISEF и стипендия в размер на 50 000 долара.