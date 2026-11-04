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СУ ще получи 2.7 млн. евро за център по български жестов език

Предвидено е разкриването на бакалавърска специалност "Филология - български жестов език" 

Днес, 09:56
До 2031 г. СУ ще получи 2,75 млн. евро за създаване на Научноизследователски и образователен център по български жестов език.
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
До 2031 г. СУ ще получи 2,75 млн. евро за създаване на Научноизследователски и образователен център по български жестов език.

Софийският университет ще получи 2,75 млн. евро за изграждане на научноизследователски център по български жестов език. Това предвижда проект на нова национална програма, предложена от министерството на образованието.

Програмата "Академично развитие на българския жестов език" е разработена през 2024-2025 г. с представители на академичната общност и общността на глухите и е съгласувана със Съвета за българския жестов език. Единственият бенефициент по нея ще бъде Софийският университет, като той ще може да работи с други висши училища, научни центрове, НПО, училища и експерти от страната и чужбина.

Целта е българският жестов език да получи по-силно академично присъствие - чрез научни изследвания, обучение на специалисти и включването му във висшето образование. Законът за българския жестов език го призна за пълноценен естествен език на глухите и сляпо-глухите хора в България през 2021 г. Според мотивите към програмата обаче научната база все още е недостатъчна, а липсата на систематични лингвистични изследвания затруднява стандартизацията на езика, интегрирането му в университетското образование и развитието на езикови технологии.

Предвижда се центърът да бъде самостоятелна структура в СУ с най-малко 10 служители, сред които глухи и сляпо-глухи специалисти. Ще има оборудвано пространство, собствен правилник и уебстраница. В консултативния му орган ще участват представители на МОН, академичната общност и общността на глухите и сляпо-глухите.

Една от основните задачи ще бъде изграждането на лингвистичен корпус - електронна база с жестове, която да позволява тяхното систематизиране, обработка и анализ. До края на програмата тя трябва да съдържа най-малко 10 000 жестови знака и 500 заснети и обработени видеоклипа. Предвидени са още научни изследвания за езика, неговата история и културата на глухите, поне 10 научни публикации и пет научни форума.

В образователната част е заложено разкриването на бакалавърска специалност "Филология - български жестов език" в професионално направление "Филология". Ще се разработят учебни програми и материали за бакалавърски и магистърски курсове, ще се подготвят преподаватели, включително глухи и сляпо-глухи лектори, и ще се разработят и акредитират докторски програми. Планирани са краткосрочни обучения за учители, специалисти, родители и близки на хора с увреден слух, както и курсове по жестов език за студенти от различни специалности. Като целеви резултат са посочени 15 подготвени преподаватели и 80 обучени представители на различни групи.

Четвъртият модул е за международно сътрудничество - обмен с чуждестранни университети и научни организации, привличане на гост-преподаватели и ментори, съвместни проекти и публикации. Според доклада на министъра прилагането на международни стандарти и връзките с държави с по-развито академично изследване на жестовите езици трябва да подпомогнат и създаването на съвременни двуезични образователни програми, методики, преводачески инструменти и езикови технологии.

Общият бюджет от 2,75 млн. евро е разпределен за периода 2027-2031 г. Най-голямата част - 980 000 евро - е за научноизследователска дейност. За изграждането и развитието на самия център са предвидени 710 000 евро, за образователни програми и обучения - 600 000 евро, а за международна дейност - 460 000 евро. Годишното финансиране започва с 480 000 евро през 2027 г. и достига 590 000 евро през 2030 и 2031 г. Сред допустимите разходи са възнаграждения и осигуровки, оборудване, софтуер и лицензи, разработване на образователни платформи и видеоматериали, обучения, научни изследвания, публикации, пътувания и привличане на външни експерти.

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