Докато студентите в София мръзнат в общежитията, институциите си прехвърлят отговорността за липсата на парно и топла вода в Студентски град. След като вчера министерството на образованието и науката обвини Столичната община в бездействие, днес кметът Васил Терзиев предприе необичаен ход - вместо да предложи решение как общината да се справи с проблема, той поиска МОН и ръководствата на университетите да предложат решения за осигуряване на отопление и топла вода.

Кметът обяви, че свиква работна среща с всички отговорни институции, за да се намери решение на проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития в столицата. В нея са поканени да министърът на образованието, представители на засегнатите висши училища, Националното представителство на студентските съвети и ръководството на „Топлофикация София“.

От общината обясниха, че повод за срещата е призивът на просветното министерство към Столичната община за предприемане на действия. Терзиев обаче категорично отхвърля обвиненията, че проблемът умишлено не се решава и че някой се опитва да използва недоволството на студентите за политически цели. "Не смятам, че някой има намерение да използва студентите за политически цели, нито че те биха позволили това. Липсата на отопление и топла вода през зимата е сериозен проблем за всички засегнати софиянци, но студентите са в още по-трудна ситуация", е цитиран Васил Терзиев. Той посочва, че в общежитията няма възможност за монтиране на бойлери, а използването на допълнителни отоплителни уреди крие рискове заради състоянието на ел инсталациите.

По думите му Столичната община очаква "МОН и ръководствата на висшите училища да предоставят актуална информация за техническото състояние на общежитията и конкретни предложения за осигуряване на отопление и топла вода, ако „Топлофикация София“ няма план за бързо възстановяване на топлоподаването". "За намирането на работещо решение са необходими ангажименти както от образователното министерство, така и от Столичния общински съвет, който упражнява контрол върху дружеството", твърди още столичният кмет.

Терзиев припомня, че многократно е предупреждавал за финансовите и техническите проблеми на „Топлофикация София“ и е предлагал мерки за оздравяването ѝ. На 19 ноември Столичният общински съвет прие за трети път внесения от него доклад за независим анализ на състоянието на дружеството и възможностите за устойчивото му развитие.