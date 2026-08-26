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Жители на Разград бранят 1000 дървета от сеч заради търговски център

Градът и без това си има проблеми с въздуха

Днес, 06:41
Теренът, върху който трябва да изникне ритейл парк.
FB/Калоян Монев
Теренът, върху който трябва да изникне ритейл парк.

Петиция срещу проект за изграждане на голям ритейл парк набира ход в Разград. За пет дни са се подписали над 600 души. Поводът е, че обектът ще се настани на терен в края на града, на който в момента има горичка. От документи, разпространени от общинския съветник от "Кауза Разград" Калоян Монев се вижда, че става дума за около 1000 дървета, окачествени в инвестиционното предложение като с "лошо санитарно състояние и ниска паркоустройствена стойност"; 576 директно са определени като негодни или опасни. Предвижда се премахване на растителността и засаждане на нова.

 

"Не сме против инвестицията и развитието на града. Против сме избраното място за нейното реализиране. Разград вече има сериозен и дългогодишен проблем с качеството на атмосферния въздух - продължаващи с години проблеми с неприятни и задушливи миризми, включително свързани със сероводород", пише по този повод петицията. В момента проектът е на етап "преценка дали е необходим ОВОС".

Пред БНР Монев обясни, че теренът навремето е проектиран като зелен буфер на заводите за антибиотици. Но преди десетина години частна фирма купува мястото, а после предназначението е сменено - за производствени и складови дейности. Миналата година имотът е придобит от инвеститор, който сега иска да търговския център. Като възложител в документите е посочено дружеството "Ориент-Строй".

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Ключови думи:

Разград, гора, дървета, ритейл парк

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