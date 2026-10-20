Конституционният съд отмени промените в трудовия стаж

Промените в изчисляването на трудовия стаж, които управляващите прокараха в преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет за тази година, са противоконституционни. Това постанови днес Конституционният съд със свое решение. Мотивът е, че подобни промени нямат отношение към сметките на държавата за тази година и нямат място в закона за бюджета, поради което промяната е извършена по начин, който е несъвместим с изискванията на Конституцията.

Със закона за бюджета "Прогресивна България" смени изчисляването на трудовия стаж. Той традиционно се изчисляваше по дни, а кабинетът на Румен Радев въведе отчитане по часове. Така преди за един ден трудов стаж се признаваше времето, през което служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време, т.е. 4 часа в масовия случай. Работа под 4 часа обаче се зачиташе пропорционално. Сега при всички случаи трудовият стаж ще се изчислява пропорционално на отработените часове, т.е. един работен ден ще е само 8-часовият. Така се изчислява осигурителният стаж, от който зависят пенсии и обезщетения. От трудовия стаж зависят отпуските, добавката за клас и някои други права по Кодекса на труда.

Тези промени бяха атакувани в КС от омбудсмана Велислава Делчева именно с мотивите, които посочва и КС. Както "Сега" писа, промените ще намалят отпуска на близо 240 000 българи.

Със закона за бюджета Министерският съвет може да предлага изменения и допълнения в други закони само когато те са свързани със съставянето, изпълнението и отчитането на консолидираната фискална програма. "Приемането на закона за държавния бюджет е своеобразен вот на доверие на правителството. Това предпоставя възможността обсъждането на значими за правата на гражданите въпроси да бъде пренебрегнато или дори пропуснато, пишат конституционните съдии.

В мотивите си кабинетът на Румен Радев посочва, че изменението е обусловено от необходимостта от "изсветляване на икономиката и справяне с недекларирания труд, което да доведе до повишаване на събираемостта от осигурителни вноски и данъци". Така формулирано, основанието за включване на оспорените разпоредби в закон за държавния бюджет по принцип би могло да има отношение към приходите и разходите в държавния бюджет, пишат магистратите. С решението си да отложи приложението на промените за 1 януари 2027 г. обаче правителството само предпоставя конституционния проблем, защото те няма да действат в периода, оставащ до края на бюджетната година. В резултат на това правният ефект от въведеното ново правило няма да настъпи по отношение на бюджет 2026 г., а по отношение на бюджет 2027 г., пише в решението на КС. Затова и съдът обявява текстовете за конституционно нетърпими и ги обявява за противоконституционни.

Решението на КС все още не означава, че догодина няма да има отчитане на трудовия стаж по часове, както искат управляващите. До края на годината има достатъчно време за внасяне на отделен законопроект с промени в Кодекса на труда, а вероятно за ракета-носител може да се ползва и бюджет 2027, като се имат предвид мотивите за сегашната отмяна.

По друг атакуван текст в бюджета, с който бе замразена старата формула за минималната заплата, "Прогресивна България" се измъкна от отмяна в последния момент. На 25 септември беше приета нова формула в Кодекса на труда, поради което оспорваният параграф в закона за бюджета е изчерпал своето действие. Затова и съдът обявява, че не следва да се произнася по нейната противоконституционност.