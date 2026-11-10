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ПБ пак задвижи орязването на трудовия стаж

В парламента се появи нов проект за почасовото му изчисляване след отмяната от КС

Днес, 05:43
Pixabay

Управляващите пак задвижиха промените в Кодекса на труда, с които въвеждат почасово отчитане на трудовия стаж. С него ще пострадат хората, които работят на половин ден, който сега им се зачита за цял. "Прогресивна България" (ПБ) веднъж вече пробва да прокара текстовете с преходни и заключителни разпоредби на бюджета за 2026 г. Конституционният съд обаче ги отмени с мотива, че нямат нищо общо с този бюджет, защото влизат в сила от 2027 г. ПБ обвини за това опозицията, защото тя предложила отложеното действие.

Сега промените са оформени като отделен законопроект, поради което заобикалят възраженията към предишния формат. В момента за един ден трудов стаж се признава времето, през което служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време, т.е. 4 часа в масовия случай. Работа под 4 часа обаче се зачита пропорционално. С промените при всички случаи трудовият стаж ще се изчислява пропорционално на отработените часове, т.е. един работен ден ще е само 8-часовият.

От трудовия стаж зависят отпуските, добавката за клас, заплатите при пенсиониране и някои други права по Кодекса на труда. Първоначално промените щяха да засегнат около 238 000 българи, а вече броят им е 280 000. Това са хора, които работят на 4, 5, 6 или 7 часа. Други 100 000 работят на по-малко от 4-часов работен ден и за тях и сега изчисляването на трудовия стаж става по часове.

Вносителите на законопроекта твърдят, че той внася справедливост, и ще играе роля за изсветляване на икономиката, макар че работата на половин ден често не е по желание на служителя, а е наложена от работодателя.

 

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