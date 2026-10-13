Акцията на Радев с привикването на Митрофанова претърпя пълен провал

Операцията на премиера Румен Радев с привикването на руския посланик Елеонора Митрофанова претърпя пълен провал. Това стана ясно след близо едночасова тяхна среща в Министерски съвет и официалното съобщение за разговорите, пуснато от Министерски съвет след това. Вместо да поиска обяснения и да я предупреди в прав текст от въздържане от по-нататъшни действия и инциденти, очевидно министър-председателят е оставил руската посланичка да си лансира версии за провокация от трета страна.

В правителственото съобщение се казва, че по "време на срещата министър-председателят подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия".

Веднага след това следва, че "посланик Митрофанова заявила от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море". "Същевременно тя заявила, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна", разказват тезите на руската посланичка от българския Министерски съвет.

Ако се съди по съобщението, са последвали общи приказки. "Премиерът Радев подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта" и че "България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината".

Премиерът обявил, че атаките в Черно море "оскъпяват и застрашават също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас".

По време на разговора премиерът Радев подчертал, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Очевидно на срещата е бил и българският външен министър Велислава Петрова, както се вижда и от разпространената от МС снимка. Не е ясно защо Митрофанова е била извикана от Радев, а не от външния министър, както е по протокол.