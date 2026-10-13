Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Акцията на Радев с привикването на Митрофанова претърпя пълен провал

Вместо да й поиска обяснения премиерът даде възможност на руския посланик да лансира версии за провокация от трета страна

Днес, 12:42
Румен Радев и Елеонора Митрофанова разговаряха близо час в Министерски съвет
Министерски съвет
Румен Радев и Елеонора Митрофанова разговаряха близо час в Министерски съвет

Операцията на премиера Румен Радев с привикването на руския посланик Елеонора Митрофанова претърпя пълен провал. Това стана ясно след близо едночасова тяхна среща в Министерски съвет и официалното съобщение за разговорите, пуснато от Министерски съвет след това. Вместо да поиска обяснения и да я предупреди  в прав текст от въздържане от по-нататъшни действия и инциденти, очевидно министър-председателят е оставил руската посланичка да си лансира версии за провокация от трета страна.

В правителственото съобщение се казва, че по "време на срещата министър-председателят подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия".

Веднага след това следва, че "посланик Митрофанова заявила от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море". "Същевременно тя заявила, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна", разказват тезите на руската посланичка от българския Министерски съвет.

Ако се съди по съобщението, са последвали общи приказки. "Премиерът Радев подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта" и че "България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината".

Премиерът обявил, че атаките в Черно море "оскъпяват и застрашават също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас".

По време на разговора премиерът Радев подчертал, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Очевидно на срещата е бил и българският външен министър Велислава Петрова, както се вижда и от разпространената от МС снимка. Не е ясно защо Митрофанова е била извикана от Радев, а не от външния министър, както е по протокол. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Радев си говорил с дясната ръка на Зеленски само за мир, не за война
09 Окт. 2026
Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
Правителството на Радев скоростно разреши завода за барут на Гебрев
07 Окт. 2026
Пеевски вби клин между Радев и Йотова
07 Окт. 2026
Радев изненадващо защити украинската посланичка по казуса "Невзоров"
02 Окт. 2026
Пеевски предизвика Радев с обещание за оставката си
02 Окт. 2026
Радев обяви опозицията за глупава, наивна и виновна за цените
02 Окт. 2026
Русия все повече одобрява Радев
01 Окт. 2026
Радев: Когато Русия се чувства слаба, говори за ядрено оръжие
30 Септ. 2026
Туск към Радев: Трябва много да подкрепяме Украйна
24 Септ. 2026
Радев яко оплете конците с пропагандата за контрабандата
23 Септ. 2026
Радев призна, че не само е назначил, но и лично е избрал посланика в ОАЕ
23 Септ. 2026
Екатерина Бончева: Кой кара влака - Радев или Иво Христов?
21 Септ. 2026
Радев ще се разправя "брутално" с корупцията
21 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки