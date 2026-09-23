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Летището в Берлин спря работа заради дрон

23 Септ. 2026
Pexels

Международното летище "Вили Бранд" в Берлин спря работа за 45 минути заради забелязан на пистата за излитане и кацане безпилотен летателен апарат, съобщи Bild. „Дронът е бил забелязан на северната писта за излитане и кацане. Въздушното пространство над летището бе затворено“, се казва в съобщението на аеропорта. Уточнява се, че безпилотният апарат е бил забелязан в 20:00 часа местно време, а 20 минути след това работата на летището е била спряна. При това няколко полета, които е трябвало да кацнат на аерогарата, са били пренасочени към Дрезден и Лайпциг.
Не е ясно дали дрона е бил един. Пилот на самолет, пренасочен към Лайпциг, дори е споменал, че са забелязани три дрона. Това потвърдил и един от пътниците пред вестник „Bild“.
По-рано в сряда стана ясно, че неизвестен дрон е паднал в близост до база на Бундесвера в Хановер. На мястото са били изпратени оперативни служби. Според Bild дронът е паднал в ненаселена местност. Други подробности за инцидента не се разкриват.

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Ключови думи:

Берлин, дрон

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