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Руски дронове удариха турски зърновоз край Румъния

Двама моряци са убити, а 11 други членове на екипажа са ранени при атаката в Черно море

Днес, 16:30
Зърновоцът "Рояд Мамадов"
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Зърновоцът "Рояд Мамадов"

Най-малко двама души са загинали, след като турски зърновоз е бил ударен от руски дронове в Черно море край брега на Румъния и на борда е избухнал пожар. Други 11 членове на екипажа, сред които и капитанът, са били ранени при взрива.

Товарният кораб "Рояд Мамадов", плаващ под флага на Сейнт Кит и Невис, е потеглил от украинското пристанище Измаил към италианското в Равена. Бил е атакуван близо до офшорната платформа „Пескъруш“ (експлоатирана от OMV Petrom), на около 25 морски мили от румънския бряг.

    На мястото са били изпратени няколко спасителни лодки. Екипите са открили във водата 13 изчезнали членове на екипажа, двама от които вече са били мъртви. Останалите са били транспортирани по спешност до болница с хеликоптер.

    Румънските морски власти съобщиха, че първият сигнал за инцидента е получен в 10:37 ч. тази сутрин - членове на екипажа са потърсили помощ, като са информирали спешните служби, че на борда е избухнал пожар. Според източници от бреговата охрана, цитирани от румънската „Про ТВ Нюз“, корабът е бил ударен от „два или три дрона“.

    Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че атаката е на два руски дрона. 

    „Ужасен удар с два руски дрона срещу цивилен кораб в неутрални води, превозващ царевица", написа той в X и добави, че на борда е имало граждани на Азербайджан и Индия.

    Това е поредна руска атака по кораб в Черно море. Според "Файненшъл таймс" от юли Русия е сменила тактиката и провежда целенасочена операция срещу стълба на украинската икономика - износа на зърно, който се осъществява основно през Черно море.

    Руснаците увеличават икономическите щети като удрят и по пристанищната структура, складове и съоръжения за съхранение на зърното, казва пред изданието Тимур Самосудов, командир на звено за прехващане на дронове. Тази стратегия на Русия засяга дори не само украинската, но и световната икономика.

    "Преди доставяхме селскостопански продукти на приблизително 70 държави, осигурявайки прехраната на 300 милиона души. Това е глобална криза и скоро ще има последици по целия свят", казва Олег Кипер, началник на Одеската областна военна администрация.

    Преди войната износът на зърно от Украйна бе от 60 млн. тона годишно и 90% от него се обработваше от черноморските й пристанища. В момента те стоят празни. Според доклад от август на Lloyd's List, юли е бил най-опасният месец за корабоплаване в Черно море от февруари 2022 г. насам.

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    Ключови думи:

    дрон, зърновоз

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