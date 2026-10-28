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Нов кораб е ударен близо до нос Калиакра

18-те моряци от екипажа са спасени, а 20 контейнера с опасни вещества плават в района

28 Окт. 2026Обновена
Удареният кораб.
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Удареният кораб.

Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET е бил поразен при атака с дронове край нос Калиакра, съобщи морският портал Maritime.bg. Съдът се е движил към Констанца, а е тръгнал от Хайфа, Израел.

Към кораба е насочен танкер, за да окаже съдействие. Екипажът се самоевакуира на спасителни плотове.

„Контейнеровозът е бил атакуван  с три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла“, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Разстоянието от брега показва, че атаката е станала в българското икономическо пространство.

Според рибари корабът гори. Щетите са основно по десния борд. 

20 контейнера са разпръснати в района на ударения кораб край Калиакра, съобщава maritime.bg. В публикацията пише, че в контейнерите има запалими газове и опасни вещества.

По-рано от Министерството на транспорта съобщиха, че плавателният съд е бил натоварен с 421 контейнера, без да уточняват съдържанието им. 

Днес в София се провежда среща на военните министри на България, Румъния и Турция, като поводът е точно сигурността в Черно море след атаките с дронове срещу кораби. "Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз", каза Стоянов.

Maritime.bg се е свързал с гръцкия оператор на кораба - операторът съобщил, че екипажът е от 18 души и всички са спасени; изказват се благодарности на страната ни. Превозваните контейнери били 700.

Министерството на транспорта потвърди спасяването, говорейки за 17 мили отстояние от брега (и тази дистанция е в икономическите води, не териториални): "Сигналът, че плаващият под либерийски флаг контейнеровоз „CONTSHIP JET“ е поразен от морски дронове на около 17 морски мили източно от нос Калиакра е получен днес в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. В 12:13 ч. екипажът напуска плавателния съд. Незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция“. В 12:53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от Гранична полиция и медицински екипи".

Министерството информира за 421 контейнера, по данни на екипажа.

Липсва информация какви точно са били товарите. В района на атаката из морето са пръснати контейнери.

Преди няколко дни премиерът Румен Радев похвали тактиката на България да не назовава Русия като автор на атаките - след като Румъния посочила Русия за агресор, последвали още нападения в румънското морско пространство. Днешният ден опровергава Радев.

Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки
Странна интерпретация на атаките с дрон в Черно море и българската позиция за тях направи премиерът Румен Радев. Той засегна темата на Софийския икономически форум, който се провежда в столицата.
СЕГА
26 Окт. 2026

Още от Радев - на предизборна среща с Илияна Йотова той иронизира неуместно Асен Василев заради рисковете пред България: 

 

РЕАКЦИЯ

От "Демократична България" за пореден път упрекнаха управляващите в снишаване.  "Въпреки че се снишихме, пак сме атакувани, а те канят Митрофанова на кафе",  каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев на брифинг. Той припомни, че преди седмици на Консултативния съвет по национална сигурност ДБ са поискали България да повика руския посланик Елеонора Митрофанова, за да ѝ  бъде връчена нота и Русия да поеме ангажимент подобни атаки повече в изключителната икономическа зона на България да няма. "На този Съвет и Йотова, и Радев отказаха да направят това, сега това е резултатът", каза Мирчев.

 

ДРУГ КОРАБ

"Хорив", който бе ударен край Констанца, е навлязъл в български икономически води. Засечен е как е минал край нос Сиври Карабурун, съобщи БНТ. Корабът не може да бъде издърпан, защото се е обърнал. Опасността друг кораб да се блъсне в него през нощта е голяма, предупреждава Морската администрация.

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