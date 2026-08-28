ЕК даде на България първите 489,3 млн. евро за ракети и гаубици

България получи днес първото си плащанане по инструмента за отбрана „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE). Получени бяха 489,3 млн. евро, което представлява 15% от общия размер на средствата, определени за страната, който е 3,3 млрд.евро.

Планирано е да се придобият 7 нови трикоординатни (3D) радара, брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ, френски самоходни артилерийски установки (САУ) "Сезар" (Caesar), германски наземни системи за противовъздушна отбрана "Ирис" („IRIS"), 155 мм снаряди, транспортни средства, залпови ракетни системи, дробове.

SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 млрд. евро, който предоставя заеми на държавите членки. Той финансира основно съвместни обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в ЕС. SAFE е част от плана на Европейската комисия ReArm Europe (Готовност 2030), който има за цел да мобилизира над 800 млрд. евро инвестиции в отбраната в целия Европейски съюз.

Предварителното финансиране ще помогне на България да ускори приоритетните инвестиции в отбраната, да укрепи устойчивостта си и да модернизира военните си способности в съответствие с общите европейски цели. SAFE е създаден, за да даде възможност за бързи и координирани действия, да подобри способността на европейските въоръжени сили да действат съвместно и да укрепи европейската отбранителна промишленост, включително чрез съвместни поръчки и по-тясно трансгранично сътрудничество. Латвия също получи днес първото си плащане.

Комисарят по въпросите на отбраната и космическото пространство Андрюс Кубилиус заяви: „С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, като същевременно укрепват своята готовност и устойчивост. Действаме бързо и решително, за да подкрепим държавите членки по източния фланг на ЕС. SAFE им дава възможност да инвестират по-бързо, да организират по-ефективно обществени поръчки чрез съвместни действия и да укрепват европейската отбранителна индустриална база.“

Следващи плащания ще бъдат извършвани при изпълнението на договорените етапни цели и напредъка в изпълнението.