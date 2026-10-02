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Комисия отказва да изпълнява новите правила за заплатите

Промените за публичност на възнагражденията се сблъскаха със съпротива

Днес, 08:06
Основната комисия, натоварена с новите правила, отказва да ги поеме.
Pexels
Основната комисия, натоварена с новите правила, отказва да ги поеме.

Комисията за защита от дискриминация отказва да изпълнява задълженията, които ще й вменят промени в едноименния закон. От комисията вчера се обявиха срещу новите текстове, които трябва да приемем по линия на европейска директива. Промените са много интересни и "Сега" ги представи подробно в последните месеци. Те за пръв път свалят конфиденциалността на възнагражденията, макар и само в общи рамки. Целта е чрез прозрачност да се намалят разликите в заплащането на мъжете и жените.

В България разликата в заплащането на мъжете и жените за едни и същи позиции възлиза на около 12% по данни за 2024 г., което е по-високо от средното ниво за ЕС – 11,1%. Тази разлика се дължи основно на липсата на прозрачност по отношение на заплащането, липсата на задължителни механизми за наблюдение и отчетност на равнище работодател, както и ограничения в действащите механизми за правна защита, пише в мотивите към законопроекта.

За да се осигури прозрачност на заплащането, служителите получават право да искат информация за средните нива на заплащане на хората, които полагат еднакъв или равностоен труд в предприятието, с разбивка по пол. Ако това създава риск да се разкрие индивидуално възнаграждение на конкретен човек, информацията ще трябва да се предостави на трета страна – синдикална организация или Комисията за защита от дискриминация. Те на свой ред могат да обяснят на служителите как да подадат иск, без да разкриват размера на възнаграждението на отделни служители.

Отделно в следващите години се въвежда задължение на по-големите фирми да докладват ежегодно разликите в заплащането. Именно това задължение не желае да поеме Комисията за защита от дискриминация. Ние сме независим държавен орган с правораздавателни функции, а не орган на изпълнителната власт, който да извършва текущ контрол и да санкционира субекти за нарушения на трудовото законодателство, посочват от КЗД. Те смятат, че ще бъдат принудени да обработват чувствителни лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Към настоящия момент същата информация вече се събира, обработва и съхранява от Националната агенция за приходите, Националния статистически институт и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Задължението на бизнеса да я предоставя и на Комисията ще генерира огромна и излишна административна тежест за работодателите и органите по назначаване, твърдят от комисията.

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Ключови думи:

заплати, дискриминация

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