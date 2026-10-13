Изборът на и.ф. главен прокурор ще е без конкуренция

ПРБ Магдалена Лазарова стана и.ф. главен прокурор през пролетта на 2025 г. Преди това беше съдия в Софийския апелативен съд, където дойде от закрития спецсъд. Лазарова се прехвърли в съда от прокуратурата, след като приключи мандата си на член на ВСС (2012 г. - 2017 г.). Тя беше избрана в съвета от квотата на Народното събрание, предложена от ДПС.

Магдалена Лазарова, която беше направена зам. главен прокурор от Борислав Сарафов, ще е единствената кандидатура за следващия временен и.ф. главен прокурор. Това установи проучване на "Сега".

Министерството на правосъдието обяви, че министър Николай Найденов е писал днес до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и я призовава "да предложи на Пленума възможност за реален избор между кандидати с ясно заявени позиции и визия за прокуратурата за следващия 6-месечен срок". Източници на "Сега" от Прокурорската колегия обаче обясниха, че няма да се издигат други кандидатури, както и че Магдалена Лазарова е дала съгласието си да бъде издигната.

Самият Найденов се отказва от правото си да номинира. Обяснява това с текущата процедура по избор на членове на ВСС. "По този начин се избягват всякакви съмнения за вмешателство на изпълнителната власт върху съдебната", се казва в съобщението. Вторият аргумент, който министърът изтъква в писмото си е, че не е получил кадрова справка за тези, които са дали съгласие да поемат функциите на и.ф. главен прокурор. Миналата седмица той поиска завеждащите отдели във Върховната касационна прокуратура да бъдат питани дали биха приели номинация. Поиска и кадровите справки на съгласните. Въпросните справки обаче били пратени не на министъра, а във ВСС.

По информация на "Сега" съгласие е дошло от двама началници на отдели - Камен Михов и Цветомир Йосифов. Като съгласието на втория било под условие - ако Лазарова не е съгласна тя да оглави прокуратурата като и.ф.

В писмото си до Прокурорската колегия Найденов казва, че от юни 2023 г. за прокуратурата е станала трайна практиката да се ръководи от временно изпълняващи функциите, въпреки че замисълът на Закона за съдебната власт е това да става по изключение. Той настоява да се разшири кръгът на предложените лица, които отговарят на изискванията, да не се прилага старшинството като определящ критерий, да бъдат изслушани кандидатите относно намеренията им за срока, в който ще изпълняват функциите, както и изборът да бъде видим и прозрачен, за да бъде възстановено доверието в институцията. Министърът припомня, че досегашните избори с единствен кандидат не са приключвали позитивно за прокуратурата.

"Шестте месеца не са време за изчакване, а срок, в който трябва да се предприемат конкретни действия по възстановяването на доверието в институцията, включително по организацията на работата и установените проблеми, например в Софийската градска прокуратура", се казва в писмото. Министърът очаква в кратък разумен срок след определянето на новия и.ф. главен прокурор да бъдат демонстрирани реални действия в тези насоки, гласи съобщението.

Членове на прокурорската колегия припомниха, че когато беше определен пореден и.ф. председател на Върховния административен съд, също имаше един кандидат, а министърът не настоя за втори.