Новоизбраният Висш съдебен съвет няма да бъде свикан през идната седмица. Правосъдният министър е свикал в четвъртък заседание на стария пленум на съвета с изтекъл преди 4 години мандат. Това се вижда от сайта на съвета.

От Министерството на правосъдието засега не отговарят на въпросите кога ще бъде свикан новия съвет. Вероятно се изкачва произнасянето на смесения състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд по жалбата на следователя Бойко Атанасов, който оспори резултата от следователския избор преди 2 дни.

В петък беше съобщено, че е образувано дело по жалбата на Атанасов и на случаен принцип са избрани съдиите, които ще го разгледат - Десислава Добрева, Блага Иванова и Петя Шишкова от Върховния касационен съд, и Юлиян Киров и Иван Раденков от Върховния административен съд. По закон делото се разглежда в открито съдебно заседание с призоваване на жалбоподателя и представител на избирателната комисия и се произнася с решение в 14-дневен срок, което е окончателно.

В Закона за съдебната власт има две преходни и заключителни разпоредби, че новоизбраният съвет влиза в правомощията си, ако има мнозинство от 2/3, тоест 17 члена. Това условие е изпълнено, тъй като и парламентът, и магистратите попълниха своите квоти. С конституирането на новия ВСС се прекратяват правомощията на стария.

Възможно е обаче тези преходни и заключителни разпоредби да се тълкуват като отнасящи се до конкретния момент, в който са били приети. Предстои да видим как ще постъпи министърът на правосъдието, който трябва да свика заседание на пленума. Потърсен от "Сега" за коментар Николай Найденов каза миналата неделя, че министерството "ще обяви действията си, след като изтече настоящата седмица. Имаме план и готовност за действия, които ще се въздържим да съобщим на този етап".

Парламентът имаше предостатъчно време, а управляващите имат и пълно мнозинство, с което бързо можеха да решат този казус още преди възникването му с промяна в закона. Това обаче не беше сторено.

Затова сега сме изправени в ситуация този съвет да продължава да работи и да има зелена светлина да твори безобразия като това да прехвърли сина на свой член на синекурна длъжност в изключително слабо натоварената военна прокуратура.

Времето, в което новоизбраните членове на съвета магистрати чакат да встъпят, от друга страна може да бъде запълнено с изписване на актовете им, което би предотвратило връщането на дела отначало. Няма обобщени данни колко са тези производства. Цяла седмица например на стигна на Софийският апелативен съд да отговори на въпросите на "Сега" за делата там.