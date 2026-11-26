БГНЕС Премии няма да има само за членовете на ВСС и на инспектората към него. Те вземат едни от най-големите заплати в системата.

Магистратите и служителите ще получат коледна премия и тази година. Този път обаче тя ще е твърда сума, а не процент от заплатата или една заплата.

Пленумът на Висшия съдебен съвет днес даде съгласие да бъдат изплатени допълнителни възнаграждения на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в размер на 1240 евро, съобщи "Лекс".

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Стефан Петров заяви, че парите са от икономии, които са направени през годината. Посочи и че допълнителните възнаграждения ще са за всички, които заслужават.

Стефан Петров изрично заяви, че членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от Инспектората към ВСС няма да вземат премии.

Както всяка година, така и тази бюджетната комисия ще определи допълнителните възнаграждения за тримата големи в съдебната система – председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор, на директорите на Националната следствена служба, на Националния институт на правосъдието и на главния секретар на ВСС, които също ще получат по 1240 евро.

На заседанието на Пленума на ВСС миналата седмица стана ясно, че бюджетната комисия се опитва да намери средства, за да изплати коледни премии на магистратите и служителите.

ЗАПЛАТИ

Основите заплати на магистратите в системата са: на върховно ниво - 4874 евро, а за младши магистрати - 2542 евро. На районно ниво основната заплата е 2630 евро, като в София е 2928 евро.