Над 3700 директори ще получат бонуси за добри резултати

3768 директори на общински образователни институции ще получат допълнителни възнаграждения за постигнати добри резултати в работата си през 2025/26 г. За целта Министерският съвет одобри 4 млн. евро.

Допълнителните възнаграждения са за 1692 директори на детски градини, 1938 - на училища, 99 - на центрове за подкрепа за личностно развитие, 23 - на ученически общежития, 8 - на астрономически обсерватории и 8 - на центрове за специална образователна подкрепа. Възнагражденията се изплащат ежегодно след оценяване на дейността на директорите от комисии в регионалните управления на образованието и общините, съобщават от МС.

Над 1,3 млн. евро - за стипендии в училища с високи резултати на матурите

1,3 млн. евро отпусна правителството за стипендии в 81 общински училища, чиито възпитаници са се представили най-добре на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика. Училищата се определят според образователните резултати за пет поредни години. Те се разпределени в седем групи - четири със средни резултати по български език и литература и три - по математика. Според различните групи, в които попадат училищата, размерът на средствата за един ученик варира от 15 евро до 45 евро. Това са допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на учениците в съответните училища.

2432 деца с изявени дарби ще получат държавна подкрепа през 2026 г.

Министерският съвет прие Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2026 г. За изпълнението й са предвидени 1 млн. евро. Програмата осигурява финансова подкрепа за общо 2432 деца, постигнали високи резултати в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на изкуството, науката и спорта.

Подкрепата се предоставя под формата на еднократно финансово подпомагане в размер до 99,70 евро и едногодишни стипендии в размер на 69,02 евро месечно. Еднократната помощ е предназначена за подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, както и в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания. Стипендиите се предоставят за срок от 12 месеца.

Право на подкрепа имат деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място в национални или международни конкурси, олимпиади и състезания, както и носители на златни, сребърни или бронзови медали от международни прояви в тези области. В спорта мерките обхващат класирани на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световни, европейски и балкански първенства, както и на първо място във финали на държавни индивидуални първенства или ученически игри.

14 млн. евро - за модернизация на образователната инфраструктура

Правителството одобри и над 14 млн. евро за изграждане и разширяване на детски градини и училища, обновяване на спортната инфраструктура и ремонт на студентски общежития.

Над 7,2 млн. евро са предназначени за изграждане и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Над 4 млн. евро се насочват към изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Близо 2,7 млн. евро се предоставят на държавните висши училища за обновяване на студентски общежития по и са предназначени за подобряване на условията за живот на студентите.