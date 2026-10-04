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Прокурорската колегия на ВСС търси нов и.ф. главен прокурор

Първо ще бъде питана зам.главния прокурор Магдалена Лазарова дали е съгласна да поеме поста

Днес, 14:13
Ваня Стефанова е сегашният и.ф. главен прокурор. Тя смени на поста Борислав Сарафов
Булфото
Ваня Стефанова е сегашният и.ф. главен прокурор. Тя смени на поста Борислав Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) започва процедурата по определяне на нов и.ф. главен прокурор.

На заседанието си в сряда – 7 октомври, колегията ще разгледа предложение за искане на съгласие от зам. главния прокурор Магдалена Лазарова да поеме временно ръководството на прокуратурата. Ако тя не се съгласи, тогава ще бъде питан следващият по старшинство прокурор във Върховната касационна прокуратура, съобщава "Лекс".

Разглеждането на предложението е заради изтичащия на 22 октомври шестмесечен срок, в който зам. главният прокурор Ваня Стефанова изпълнява временно функциите на главен прокурор. Тя беше определена за такава на 22 април т.г. и смени на поста Борислав Сарафов.

Според Закона за съдебната власт при предсрочно прекратяване или при изтичане на мандата на председателите на ВКС и ВАС или на главния прокурор, се определя и.ф. ръководител за не повече от 6 месеца, независимо дали е имало прекъсване в изпълнението на функциите.

С последните промени в ЗСВ от лятото на тази година вече Пленумът на ВСС окончателно гласува кой да е и.ф. като това става по предложение на съответната колегия.

Заради това, когато получи съгласието на Лазарова или на следващия в списъка по старшинство, ПК на ВСС ще предложи на Пленума на ВСС да го определи за временен ръководител на прокуратурата.

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Ключови думи:

Ваня Стефанова, главен прокурор, Магдалена Лазарова

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