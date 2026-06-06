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Прокуратурата е подновила работата по делата срещу Еврото и Нотариуса

Ако се установи, че пернишният прокурор е покровителствал сина си, ще поискам най-тежкото наказание, казва и.ф. главен прокурор

Днес, 11:29
Ваня Стефанова
Булфото
Ваня Стефанова

Прокуратурата е подновила работата по делата срещу Петьо Петров-Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса. Това обяви пред БНТ и. ф. главен прокурор Ваня Стефанова.

"Не мога да си обясня как може да се сочат имена, те да са в кориците по делото, а институциите да се правят, че не ги виждат. За мен това не е обяснимо. Затова в този месец и половина, в който бях определена да изпълнявам функциите главен прокурор, предприех съответни действия - към настоящия момент са активирани действията и по делото, което е за изнудване срещу Петьо Петров - Еврото, което е висящо все още в Софийската градска прокуратура, също така и по отношение на досъдебното производство, касаещо групата за имотни измами на Мартин Божанов - Нотариуса", заяви тя.

По думите й в случая става дума не само за наказателна, но и за дисциплинарна и морална отговорност. "Много е важно за един магистрат какво е професионалното му име, доверието в неговата работа. Ако по отношение на един магистрат това доверие е безвъзвратно изгубено, той сам трябва да се даде сметка има ли място в тази система", коментира тя. Относно групата за имотни измами на Мартин Божанов - Нотариуса, Стефанова посочи, че е разговаряла с вътрешния министър Демерджиев и в момента работата по случая е активирана. "Добре си партнират колегите от Софийска градска прокуратура с ГДБОП. Моят стремеж е да се изяснят абсолютно всички зависимости. Една система се чисти, когато няма зависимости", посочи тя.

Припомняме, че последно от прокуратурата обявиха, че срещу бившия следовател Петьо Петров-Еврото има второ дело, което е по обвинение за изнудване. То се води задочно, защото той изчезна преди 3 г. Именно по него Петров отново е пуснат за общодържавно издирване и ще бъде арестуван, ако бъде открит в България. Тази новина дойде само ден, след като той бе обвинен за документни престъпления, но освободен от наказателна отговорност и осъден само на административна глоба от 2556 евро, както и със свалена европейската заповед за арест.

Случаят "Нотариуса" пък още е в етап на разследване на убийството на Мартин-Божанов и предполагаемите схеми за влияние в съдебната система въпреки многото проверки. М.г. стана ясно само, че гръцки бизнесмен, твърдящ че е бил жертва на натиск и изнудване от кръга около Нотариуса, спечели дело срещу прокуратурата, като му бе присъдено обезщетение от 50 000 лв. заради действия и бездействия на институциите. Наскоро обаче размерът на обезщетението бе намалено на 25 000 лв.

Относно твърденията на Демерджиев, че прокурорът от Перник Бисер Михайлов - баща на заловения пернишки рецидивист Васил Михайлов, сам е помагал да се покровителства сина му, Ваня Стефанова заяви, че Върховната касационна прокуратура се е самосезирала и е започнала проверка. "Не винаги законът съвпада с морала. В случая става въпрос за баща и син. Наказателна отговорност в случая надали ще може да бъде реализирана, но тук е важна и дисциплинарната отговорност и етичните стандарти за магистратите. Ако се потвърди това, което беше изнесено от г-н Демерджиев, той не би трябвало да има място в тази система. Като баща той не носи наказателна отговорност за лично укривателство, но като магистрат, на който би трябвало обществото да има доверие, като част от съдебната система, не може да му бъде простено", заяви тя. Стефанова увери, че ако се установи, че той действително е използвал позицията си, за да подпомага сина си, тя ще се възползвам от правомощията си по Закона за съдебната власт и ще поиска най-тежкото дисциплинарно наказание.

За случая "Петрохан", и. ф. главен прокурор заяви, че няма промяна по фактическата обстановки и всички налични данни, но се чакат нови експертизи. "Очакваме заключенията на няколко изключително ключови експертизи. Те са комплексни. В тях участват и съдебни медици, и физици, химици, криминалисти. Те трябва да дадат отговор за механизма за получаване на уврежданията. Освен това имаме още една експертиза, която също е комплексна, която се надяваме до голяма степен да ни даде отговори защо и каква е причината да се стигне до това нещо. За мен е важно да разкрием всичко и да дадем реалната картина, това, което наистина се случило, а не удобната картина", коментира Стефанова.

 

 

 

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