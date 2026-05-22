Петьо Петров - Еврото ще бъде издирван по дело за изнудване

Прокуратурата изведнъж обяви, че срещу бившия следовател Петьо Петров-Еврото има и второ дело, което е по обвинение за изнудване. Въпросното разследване също се води задочно, защото той изчезна преди три години. Именно по него Петров отново е пуснат за общодържавно издирване и ще бъде арестуван, ако бъде открит в България.

Подсещането на прокуратурата идва след като ден по-рано, по обвинителен акт на държавното обвинение за документни престъпления срещу считания за ключов фактор в българската съдебна палата, той беше осъден само на административна глоба. Веднага след присъдата Еврото беше свален от издирване у нас и в чужбина.

В официално съобщение Софийска градска прокуратура (СГП) обяви, че ще протестира присъдата, защото я смята за необоснована и постановена в противоречие с изискванията на закона. Конкретни доводи ще бъдат допълнени, след като съдът постанови мотивите си и наблюдаващият прокурор се запознае с тях. С протеста си СГП ще поиска Софийски апелативен съд (САС) да признае подсъдимия за виновен по всички повдигнати обвинения и да наложи съответно законосъобразно наказание.

В същото съобщение прокуратурата разкрива, че по друго дело, водено под ръководството и надзора на СГП, с постановление на наблюдаващ прокурор, Петьо Петров е привлечен като обвиняем за изнудване. Досъдебното производство е било спряно поради отсъствието на обвиняемия, като е взето предвид обстоятелството, че по внесеното в съда дело Петьо Петров е бил обявен за общодържавно издирване, пишат от СГП. След присъдата е възложено на органите на СДВР обвиняемият Петьо Петров пак да бъде обявен за общодържавно издирване.