Съд само глоби Петьо Петров-Еврото и дори го свали от издирване

Софийският градски съд призна Петьо Петров-Еврото за виновен в документна измама, но го освободи от наказателна отговорност и го осъди само на 2556 евро административна глоба. Освен това съдия Мирослава Георгиев отмени и Европейската заповед за арест на Петров, който е издирван безуспешно вече три години, както и забраната му да напуска страната.

Това стана, след като само няколко часа преди това прокуратурата поиска в пледоарията си 14 години затвор за бившия следовател Петьо Петров, известен и като Пепи Еврото.

Сегашната присъда на СГС идва точно година, след като делото за документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, започна в Софийския градски съд. За това обвинение Наказателният кодекс предвижда наказание от 10 до 20 години затвор.

Съдът обаче го призна за виновен единствено за това, че е склонил Илия Златанов и Димитър Ламбовски да ползват неистински документи, поради което и го освободи от наказателна отговорност.

Петров е считан за ключова фигура в българската съдебна система. Делото срещу него бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Преди присъдата на СГС, прокурорът по делото прочете част от обвинителния акт пред съда. Тя пледира, че Петров е виновен за това, за което е обвинен, и призова съдът да му наложи наказание "лишаване от свобода" за 14 години, както и да бъде лишен от адвокатски права за 17 години.

Адвокат Минчо Спасов, който представлява част от семейство Златанови посочи, че разказите на Явор Златанов са се потвърдили. Синът на Илия Златанов даде показания и в съда, в които обясни как са започнали проблемите на семейството с Петьо Еврото. Спасов поиска от съда да признае Петров за виновен и да вземе предвид утежняващи вината обстоятелства – че е използвал влиянието си в магистратските среди, за да извърши престъплението, като е компрометирал „цялата магистратура“.

Петьо Еврото бе представляван от служебен защитник – адвокат Николай Манчев. Според него пък Петров не е осъзнавал, че извършва престъпление и затова трябвало да бъде оправдан. Според защитника Петров е получил златните монетни от бившата си съпруга Любена Павлова.

"Няма изненада, че Петьо Еврото не е задочно осъден по изглеждащото внушително (от гл.т. наказуемостта, която е като на умишлено убийство) обвинение в документна измама, по което от СГП му поискали 14 години лишаване от свобода. Най-вероятно, за да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено наказание глоба по административен ред, от документната измама е отпаднала измамата и е останало само документното престъпление", написа като коментар във Фейсбук доскорошният служебен правосъден министър Андрейй Янкулов. Той посочва още, че след като е освободен от наказателна отговорност с административно наказание глоба вече няма как да бъде издирван с цел задържане по това дело, дори и присъдата да не е влязла в сила, така че логично е отменена и издадената за него европейска заповед за арест.

"Какъв е най-вероятният изход от това дело съм прогнозирал още през 2024 г. в "Странният случай на пр. преписка 13904/2021 г. на Софийска градска прокуратура: Прокурор като разсилен, два кашона злато, товарено по тъмно на паркинга на съдебна сграда в „Г класа“ с установен-неустановен шофьор и какво да очакваме от единственото финализирано разследване по „Осемте джуджета“, по което обвиняем задочно се оказа само неиздиреният Петьо Еврото", пише още Янкулов.