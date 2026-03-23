Сърбия не е задържала Пепи Еврото

Сърбия отговори през Интериол, че Петьо Петров-Еврото не е арестуван на нейна територия. Това обяви вътрешният министър Емил Дечев в интервю за подкаста "Контракоментар". Сърбите са проверили във всичките си системи, включително и в базата данни на граничния контрол и не е установено той да е бил на територията и да е бил арестуван.

От Интерпол-Белград са отговорили на МВР, че при тях е регистрирано искането на българските власти за задържане на бившия следовател и ако той бъде хванат, то Сърбия ще уведоми България.

Според Дечев основният проблем в случая е течът от МВР и ако не е бил той, то Пепи Еврото е могъл да бъде задържан още у нас. Той изчезна изненадващо още преди години и първоначално службите твърдяха, че знаят къде е и скоро ще го приберат. Оттогава мина много време, но от Еврото няма и следа.

Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров, известен като Еврото, е бил задържан в Белград, заяви само преди два дни пред журналисти служебният вътрешен министър. МВР-шефът направи своето изявление в Авиобазата на Гранична полиция в квартал „Враждебна“, където се проведе тържествена церемония по приемане на нова техника.

"Направили сме нашата заявка до колегите в Белград, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация", каза Дечев.

Вътрешният министър допълни тогава, че информацията за предполагаемото задържане на Пепи Еврото ще бъде оповестена публично, когато я получат.

Поводът за шума около Пепи Еврото беше появилата се информация, че той е задържан в Белград, че е под охрана на британски служби и е станал техен защитен свидетел.

Срещу Петров се води съдебно дело за документна измама в особено големи размери, по което е обвинен задочно, след като преди няколко години буквално се изпари от България. Процесът срещу него върви в Софийския градски съд, като вече минаха няколко съдебни заседания.