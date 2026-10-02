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900 м остават на "Къртицата" да стигне Военна академия

Работата по пробиването на тунела от "Слатина" трябва да приключи в края на годината

Днес, 08:54
За първи път тунелопробивна машина в София е използвана при прокопаването на участъците от „Св. Неделя“ до „Стадион Васил Левски“ и от пл. „Независимост“ до СУ в периода 2006–2008 г.
Столична община
За първи път тунелопробивна машина в София е използвана при прокопаването на участъците от „Св. Неделя“ до „Стадион Васил Левски“ и от пл. „Независимост“ до СУ в периода 2006–2008 г.

900 метра остават на тунелопробивната машина да стигне крайната си точка по разширението на метрото през "Слатина" при Военна академия. Очаква се тази последна отсечка да бъде прокопана до края на годината, след като тези дни машината достигна бъдещата станция "Ситняково". Около 80% от тунела вече е изграден, или по-точно 3750 метра, обясни днес пред БНТ шефът на "Метрополитен" Николай Найденов.

Отсечката свързва няколко района – „Оборище“, „Слатина“ (кв. „Гео Милев“ и кв. „Христо Смирненски“) – и достига до бул. „Цариградско шосе“ в района на МБАЛ „Св. Анна“ в „Младост“. Очаква се строителството на оставащите приблизително 900 метра от подземното трасе да приключи до края на годината. Така ще завърши основният етап от механизираното прокопаване на подземното трасе, а подземният завод ще бъде разглобен на съставните си части, допълват от общината.

От общината посочват, че едно от най-сериозните предизвикателства при изграждането на тунела в „Слатина“ е необходимостта трасето да бъде съобразено и с големия брой съществуващи инженерни мрежи и подземна инфраструктура. Преминаването в близост до водопроводи, канализационни мрежи, електрическа инфраструктура и други комуникации изисква прецизно планиране и постоянен контрол.

Цилиндричната тунелопробивна машина "Витоша" тежи около 1600 тона и е дълга 86 метра. В работен режим машината напредва средно с между 10 и 15 метра на ден, посочват от Столичната община. Управлението на щита се извършва от специален компютърен център, разположен в самата машина, а посоката се следи с изключителна прецизност чрез лазер, който контролира спазването на плана и профила на трасето. Физическото насочване се осъществява чрез подаване на налягане към хидравличните крикове. Тунелът се изгражда от предварително произведени 22 хиляди бетонови сегмента, посочват от общината.

"По най-модерен начин се работи под земята – дава възможност бавно и контролирано, с компютър, да се следи трасето и ако има някаква опасност, да спира своевременно, да може да се работи поетапно. До края на годината, надявам се, да успеем да я извадим от шахтата през Военна академия. 6 метростанции с 6 км ще е разширението, очакваме огромно натоварване, което ще помогне да слязат много хора от колите. По „Цариградско“ може да стигнат над 70 000 души, които ще използват това отклонение, за да стигат по-бързо до центъра, Централна гара и да правят друга връзка, която е необходима с точките, които са интермодални за града,“ обясни Найденов. Той уверява и че проектът е проработен така, че да генерира минимум шум.

Столична община
Столична община
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Ключови думи:

метро, Столична община, София, Метрополитен

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