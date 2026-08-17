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Една от метростанциите бе потрошена 2 дни след откриването

Днес, 09:22
Не е ясно каква е причината за напукването на стъклата
Фейсбук/Строителство София
Не е ясно каква е причината за напукването на стъклата

Два дена след официалното откриване на новите три станции по третия лъч на метрото в София, една от тях е вече със сериозни щети. Козирката на един от входовете на метростанция „Ген. Владимир Вазов“ е счупена. Няколко от стъклените панели са за подмяна. Щетите са за хиляди евро, съобщи  bTV.

Снимки на щетите са публикувани в социалните мрежи. На кадрите се виждат няколко повредени панела от прозрачната конструкция над входа на станцията. Стъклото е раздробено на множество малки фрагменти, но е останало в рамките на панелите.

От "Метрополитен" са извършили проверка и са установили, че пораженията не представляват опасност за гражданите. От дружеството са поръчали две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20-ти и 30-ти август 2026 г.

Засега не е ясно какви са причините - дали са вандалите или некачествено стъкло.

Трите нови станции бяха открити миналия петък.

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Ключови думи:

метро, Столичен метрополитен

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