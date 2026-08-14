Метрото вече стига до станция "Ген. Владимир Вазов"

Новият участък от столичното метро беше официално открит днес. Той е с дължина приблизително 3 км и е част от националния план за възстановяване. Той включва три нови метростанции - "Стадион Георги Аспарухов", "Бесарабия", "Ген. Владимир Вазов".

"4 години по-късно след старта на този проект се смениха кметовете, изпълнителите директори, но целта остана една – приемственост и стратегическо развитие на метрото", коментира кметът Васил Терзиев на официалното откриване и пускане в експлоатация на новия участък от третата линия. "Поздравявам Столична община и всички в ръководството на "Метрополитен", каза и вицепремиерът Атанас Пеканов.

Преди това представителите на медиите, както и гостите имаха възможността да се качат на демонстрационен влак и да преминат по новото трасе.

Архитектурните решения на трите станции са свързани и с местата, на които се намират. Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е оформена в цветовете на емблематичния стадион и носи символиката, свързана с футболната легенда Георги Аспарухов. Реализацията на проекта осигурява по-бърза и удобна транспортна връзка за жителите на "Подуяне", "Хаджи Димитър", "Сухата река" и "Левски", както и за пътуващите от автомагистрала "Хемус". Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%.

Инвестицията за разширението беше в размер на 144 млн. евро.