София има нов зам.-кмет по строителството

Емилиян Георгиев поема зам.-кметския пост в Столична община с ресор "Обществено строителство“, след като досегашният зам.-кмет Никола Лютов изненадващо напусна.

Смяната се случва в момент, в който София започва реализацията на мащабни инвестиционни програми.

Георгиев е дългогодишен ръководител в общината и в момента е директор на дирекция "Поддръжка на транспортната инфраструктура“. Изборът му поставя фокус върху приемствеността и ускореното придвижване на проектите от подготовка към реално строителство, като се запазват натрупаната експертиза и познаването на проектите в администрацията, съобщават от Столичната община.

Кметът на София Васил Терзиев ще бъде лично ангажиран с реализацията на инвестиционната програма и координацията между направленията, които участват в нея.

Никола Лютов благодари на екипа на Столичната община за постигнатото през последните близо три години и заяви, че си тръгва с чувство за изпълнен дълг и удовлетвореност от проектите, които са подготвени и реализирани.