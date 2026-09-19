Велосипедисти превземат "Цариградско шосе" в неделя

Архив ЕПА/БГНЕС На 10 май в София дойдоха колоездачите от "Джирото", след тях по "Цариградско шосе" минаха и обикновени велосипедисти

София отново ще даде бул. „Цариградско шосе“ на велосипедистите. На 20 септември Столична община, Центърът за градска мобилност и Посолството на Кралство Дания организират градско велошествие като част от Европейската седмица на мобилността 2026, съобщи БНТ.

Участниците ще се съберат в 9:30 часа на пл. „Народно събрание“, а стартът ще бъде даден в 10:00 часа. Колоната ще бъде поведена от кмета на София Васил Терзиев.

Маршрутът е вдъхновен от финала на третия етап на Giro d’Italia, който през май завърши в българската столица. Велосипедистите ще потеглят от пл. „Народно събрание“, ще преминат по бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Самоковско шосе“, ще завият по бул. „Копенхаген“, след което ще се върнат по „Цариградско шосе“ обратно до пл. „Народно събрание“. Официалната организация на движението потвърждава маршрута и провеждането на шествието между 10:00 и 12:00 часа.

По време на инициативата бул. „Цариградско шосе“ ще бъде изцяло затворен за автомобилно движение в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Димитър Пешев“.

Велошествието идва малко повече от четири месеца след големия колоездачен празник около Giro d’Italia. По данни на Столична община на 10 май около 30 000 души са се включили с велосипеди в събитията по бул. „Цариградско шосе“.

„На 10 май видяхме как изглежда София, когато 30 000 души се качат на велосипедите си и улиците на града станат тяхно пространство. На 20 септември искаме отново да дадем това усещане на софиянци – да караме заедно и да покажем, че велосипедът има своето място в София“, коментира кметът Васил Терзиев.

Той подчерта, че целта на общината не е велосипедите да получават място в града единствено при подобни събития.

Столична община работи за свързана велосипедна мрежа, която да превърне колелото в реална алтернатива за ежедневни пътувания. Амбицията е да бъдат изградени повече от 20 км нова велосипедна инфраструктура, включително нови трасета по улици и в паркове и връзки между вече съществуващите велоалеи.

Целта за около 20 км нови велотрасета до края на 2027 г. е заложена и сред приоритетите в инвестиционната програма на Столична община.

Партньор на велошествието е Посолството на Кралство Дания, което ще представи датския опит в развитието на велосипедната култура и устойчивата градска мобилност.

На 19 и 20 септември част от бул. „Цар Освободител“ също ще бъде освободена от автомобилното движение и ще стане част от програмата на „Уикенд без автомобили“.