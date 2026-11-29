Софийският университет „Св. Климент Охридски“ преминава към онлайн и хибридно обучение от 1 до 23 декември заради продължаващото от края на октомври прекъсване на топлоподаването и битовата гореща вода в студентските общежития. Това става ясно от заповед на ректора проф. Елизa Стефанова от 29 ноември.

В заповедта се посочва, че общежитията са жилищни сгради, в които трябва да се осигуряват условия за продължаване на учебния процес, а липсата на отопление, съчетана с очакваното рязко застудяване в София, създава риск за живота и здравето на студентите, докторантите и преподавателите. Прогнозите на НИМХ са за снеговалежи и температури до минус 14 градуса през нощта в началото на декември. Използването на лични отоплителни уреди в общежитията е забранено заради опасност от пожар.

През посочения период занятията във всички форми на обучение и във всички основни звена на университета, с изключение на филиала в Бургас, ще се провеждат онлайн, хибридно или присъствено според организацията, определена от съответните декани и директори. Те трябва да преразгледат графиците, като занятията, за които задължително се изисква присъствие, да бъдат отложени за периода след 23 декември до края на зимния семестър. Решенията им ще бъдат задължителни за преподавателите и студентите.

От 4 януари 2027 г. присъственото обучение се възстановява.

30 ноември (понеделник) е обявен за неучебен ден, но ще бъде работен за членовете на академичния и непреподавателския състав, които изпълняват служебните си задължения присъствено.

Неучебен за някои училища

Заради усложнените метеорологични условия утрешният 30 ноември ще бъде неучебен ден за всички училища на територията на община Тунджа, обяви кметът Станчо Ставрев. Детските градини там ще продължат работа по преценка на директорите. Неприсъствен и неучебен ден ще бъде утре и за четирите училища и трите детски градини в община Ветово, област Русе, както и във всички училища в община Мездра заради усложнената зимна обстановка в района.

В София кметът Васил Терзиев издаде заповед, с която обяви 30 ноември за неучебен ден за учениците от 39-то и 128-о училище в район "Младост". Двете училища ще закупят отоплителни уреди в кратки срокове, които ще бъдат монтирани спешно в класните стаи, за да осигурим възстановяване на учебния процес в следващите дни, съобщават от общината.