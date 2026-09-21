Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мая Манолова подгони и бензиностанциите

КЗП ще проверява още цени на лекарства, колектори, битови сметки и мобилни услуги

Днес, 20:12
Мая Манолова
БГНЕС
Мая Манолова

След магазините, новият шеф на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова подгони и бензиностанциите. "Проверките вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на комисията - и в София, и извън столицата", обяви Манолова в профила си във "Фейсбук". Проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки. Следи се за необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка.

Резултатите ще бъдат обявени публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят, зарича се Манолова. Досега има практика имената на нарушителите да се крият, поради което се стига до абсурда потребителят да чуе, че има продукт, който се разминава с качеството, но да не знае кой е той.

Манолова няма намерение да спира с бензиностанциите. Успоредно с тях ще се проверява необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мая Манолова, КЗП, потребители, бензиностанции

Още новини по темата

КЗП прави "табло на срама" за магазини със завишени цени
20 Септ. 2026

КЗП е глобила топлинните счетоводители за вдигането на таксите
19 Септ. 2026

Мая Манолова става шеф на Комисията за защита на потребителите
17 Септ. 2026

КЗП получи още по-дебела бухалка за рекет на бизнеса
12 Септ. 2026

КЗП пак взе на мушка фитнес залите и фризьорските салони
01 Септ. 2026

Тръмп даде ултиматум на бензиностанциите да свалят цените
30 Юни 2026

Бизнесът зове властта да се откаже от налагане на "справедливи цени"
19 Май 2026

Двойно скача глобата за необосновано вдигане на цените
14 Май 2026

Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава важно
25 Февр. 2026

Гражданите и бизнесът спокойно работят с еврото
19 Февр. 2026

Гърция затвори за измами десетки бензиностанции в "български райони"
23 Яну. 2026

Как бизнесът посрещна еврото: най-честите затруднения и решения
15 Яну. 2026

Телеком бе глобен с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуга
12 Яну. 2026

Некоректно закръгляване на цените при превалутиране – какви са правилата и как са защитени правата на потребителите
08 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки