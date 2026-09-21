След магазините, новият шеф на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова подгони и бензиностанциите. "Проверките вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на комисията - и в София, и извън столицата", обяви Манолова в профила си във "Фейсбук". Проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки. Следи се за необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка.

Резултатите ще бъдат обявени публично и това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят, зарича се Манолова. Досега има практика имената на нарушителите да се крият, поради което се стига до абсурда потребителят да чуе, че има продукт, който се разминава с качеството, но да не знае кой е той.

Манолова няма намерение да спира с бензиностанциите. Успоредно с тях ще се проверява необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите.