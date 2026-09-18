КЗП е глобила топлинните счетоводители за вдигането на таксите

Още в първия си работен ден като председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова е глобила топлинните счетоводители за неоправдано повишение с до 40% таксите за отчитане на топломерите и уредите за дялово разпределение от 1 юни. Това съобщи тя по Нова телевизия, но не уточни на каква стойност са глобите.

Любопитното е, че именно тя, като председател на "Изправи се.БГ, разкри увеличението и призова Комисията за защита на потребителите да се събуди и да наложи санкции. Тогава зам.-омбудсманът Мария Филипова сезира НАП да провери обосновано ли е качването на таксите по Закона за еврото. Не е ясно направила ли е нещо приходната агенция.

Манолова каза, че в понеделник тръгва на проверки по бензиностанциите, за да види дали търговците не са се изкушили да вдигнат цените покрай поскъпването на горивата.

Тя също така открила, че акцията “Кошница с грижа” вече не съществува. Манолова отворила сайта на една търговска верига и видяла, че в тази секция се показва “Грешка 404”. Както “Сега” вече писа, търговските вериги залагат на обичайните си промоции, а не на шумно рекламираната, но безмислена акция на правителството “Кошница с грижа”. Включването в акцията бе на доброволен принцип и веригите не могат да бъдат санкционирани, че не я поддържат.