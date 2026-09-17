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Мая Манолова става шеф на Комисията за защита на потребителите

Днес, 14:50
Мая Манолова е бивш омбудсман и депутат от БСП и коалицията "Изправи се! Мутри вън!"
Мая Манолова е бивш омбудсман и депутат от БСП и коалицията "Изправи се! Мутри вън!"

Бившият омбудсман и депутат от БСП Мая Манолова е новият председател на Комисията за защита на потребителите. Това стана ясно на днешното редовно заседание на Министерски съвет.

Правителството назначава Мая Манолова – Найденова за председател на КЗП за срок до изтичане на съответния мандат, съобщиха от правителствената пресслужба.

Манолова оглави и движението "Изправи се.БГ", с което отново за кратко бе депутат - в 45-то Народно събрание. Като лидер на "Изправи се.БГ" Манолова активно се бореше срещу телекомите, търговските вериги, решенията на КЕВР за повишение на цените на тока, парното и водата.

КЗП е на пряко подчинение на министъра на икономиката. 

В последните две години комисията получи много нови правомощия. Освен да следи за нелоялни търговски практики, КЗП е натоварена и със задачата да проверява дали търговците вдигат икономически обосновано цените на стоките и услугите. Значително бяха завишени и глобите, които инспекторите на КЗП налагат.

До назначаването на Манолова временен председател на КЗП бе Александър Колячев, който сега ще остане член на комисията. Колячев пое комисията, след като предишният председател - Мария Филипова, напусна преди изтичане на 5-годишния си мандат, за да стане заместник-омбудсман.

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Ключови думи:

КЗП, Мая Манолова

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