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КЗП получи още по-дебела бухалка за рекет на бизнеса

Мнозинството в парламента вдигна двойно санкциите, които може да налага комисията

Днес, 06:31
Pixabay

Комисията за защита на потребителите получава още по-дебела бухалка за рекет върху бизнеса. Така депутати от "Демократична България" коментираха последните промени в Закона за защита на потребителите, приети на второ четене в парламента.

С тях мнозинството на парламента завиши двойно санкциите, които налага КЗП, докато тя в същото време преследва бизнеса, който необосновано вдига цените

Покрай гласуваните новите правила за онлайн търговците и предлагането на финансови услуги от разстояние в закона, бяха одобрени и между 20 до 100% ръст на всички глоби, които налага КЗП.

Така и не стана ясно дали този ръст е "икономически обоснован". Нито вносителят - Министерски съвет, нито управляващото мнозинство, дадоха аргументи защо се налага. На практика до момента глобите в закона все още бяха в левове, а сега се превръщат в евро, но далеч над фискирания курс.

Увеличението е повсеместно - от санкциите за непредоставена от търговците коректна и разбираема информация за продаваната стока и услуга, за нейната цена, етикетиране и упътване за ползване, до различните нелоялни търговски практики и заблуждаващи реклами и промоции.

Например, едни от най-ниски санкции - за нарушения при етикетирането, скачат от сегашните 300 до 1000 лв. на 200 до 1000 евро. За некоректно обозначаване на цените сегашните глоби от 300 до 5000 лв. стават 200 до 3000 евро.

Нелоялните търговски практики вече ще се наказват с глоби до 20 000 евро (при сегашни 30 000 лв.) за виновните лица, а на фирмите ще се налага санкция до 25 000 евро, както и 4% от реализирания оборот през предходната година.

През юли с други промени в Закона за защита на потребителите бе удължена с още една година (до август 2027 г.), забраната за повишаване без икономическа обосновка на цените на потребителските стоки и услуги. Тогава двойно бяха повишени глобите за търговците, които не може да докажат пред контролните органи - НАП и КЗП, че има обективни икономически фактори за повишените цени.

Още тогава от опозицията -"Продължаваме промяната" и "Демократична България", се противопоставиха на удължаването на периода на усилени проверки на бизнеса и държавната намеса в ценообразуването, както и на завишената санкция.

При гласуването в парламента само ПП и ДБ  гласуваха против вдигането на всички останали санкции, които КЗП налага.

"Ужким КЗП ще се бори с така наречената спекула, но всъщност получава още по-дебела бухалка за рекет върху бизнеса. Както и предишните закони за "борба с цените", и този ще има същия ефект - никакъв. Защото цени се борят с по-нисък дефицит и повишаване на конкурентоспособността, а не с административни мерки", коментира Владислав Панев от "Демократична България". 

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Ключови думи:

КЗП, нелоялни търговски практики, вдигане на цените

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