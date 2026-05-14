Двойно скача глобата за необосновано вдигане на цените

Икономическият гуру на Прогресивна България Константин Проданов в примерите си за поскъпването на живота стигна дотам, че да обяви как помнел цена на черния хляб от 6 стотинки.

Двойно увеличение на глобите за необосновано вдигане на цените на стоки и услуги предвиждат приетите днес на първо четене в парламента законови промени.

Сегашните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото, които забраняват на търговците да повишават цените без икономически обосновани причини, се прехвърлят в Закона за защита на потребителите и ще действат още една година - до август 2027 г.

В момента глобата за търговец, който не успее да докаже пред КЗП или НАП, че цената на дадена стока или услуга е увеличена вследствие на повишени разходи за производство, доставка, съхранение или някакви нормативни промени, е равностойността в евро на 1000 лв. до 10 000 лв. От 9 август тази глоба скача двойно, защото става 1000 до 10 000 евро. За едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция става 5 000 до 100 000 евро.

Двойно по-голяма ще е глобата за търговците, които възпрепятстват проверките на контролните органи във връзка с ценообразуването.

Вносители на законовите промени са "Прогресивна България". Това е втората порция мерки на новата власт, представени като мерки за овладяване на ръста на цените.

"Вдигаме глобите за необосновано вдигане на цените, защото в момента много търговци предпочитат да ги платят и да продължат да продават с по-високите цени. Искаме глобите да имат възпиращ, дисциплиниращ ефект", обясни Явор Гечев от ПБ.

Още една година търговците с годишни обороти над 5 млн. евро - предимно търговските вериги - ще са длъжни да публикуват всеки ден до 7.00 часа на интернет страниците си информация за продажните цени на стоките от голямата потребителска кошница, както и да подават тези данни в машинно четим формат на КЗП. Който не прави това или подава непълна и невярна информация, ще подлежи на глоба от 10 000 до 100 000 евро - също двойно по-голяма от сегашната.

Законопроектът на Прогресивна България бе подкрепен само от депутатите от ДПС. От ГЕРБ гласуваха "въздържали се", както гласуваха и част от депутатите от "Демократична България". Останалите от "Продължаваме промяната" и Възраждане гласуваха "против".

Има ли справедливи цени?

Най-оживен дебат в залата предизвика въвеждането на понятието "справедлива цена". Предвижда се всеки ден министърът на икономиката да определя такива цени за неизвестно все още какъв брой и вид стоки. До три месеца от влизането в сила на законопроекта икономическият министър трябва да приеме методиката за определяне на справедливи цени. Според вносителите те не са задължителни, а само ориентир за потребителите.

"Прекрачвате границата с тези справедливи цени. КЗП и Министерство на икономиката нямат работа в определянето на цените в една пазарна икономика. Това трябва да отпадне от закона, защото е голяма глупост. Днес ще определите справедливи цени, а утре тавани", заяви Мартин Димитров от "Демократична България".

От ДБ разкритикуваха предишната управляваща коалиция, че умишлено е направила сайта за сравнение на цените към КЗП неработещ. Димитров обясни, че търговците са задължени всяка сутрин да подават данните за цените, но на сайта те излизат на следващия ден, защото "Информационно обслужване" не може да ги обработи, при това се публикуват във вид, който не върши работа на потребителите.

От "Продължаваме промяната" са убедени, че на практика тези справедливи цени ще се превърнат в административно наложени минимални цени, което ще има обратен ефект - търговците, които продават по-евтино, ще вдигнат цените, за да ги изравнят със "справедливите". "Вместо стабилизиране на инфлацията, ще се получи точно обратното. Тази несигурност и очакване за по-силни регулации и проверки ще принуди фирмите превантивно да вдигнат цените", каза Ивайло Шотев от ПП.

От "Възраждане" обявиха, че КЗП няма капацитет да се справи с всички тези проверки за необосновано високи цени. "От една година ограниченията са в сила, но цените се вдигат. Значи законът за въвеждане на еврото не работи. Защо тогава го удължавате с още една година? И колко ще струва това? Колко хора още смятате да назначавате в КЗП?", попитаха от "Възраждане".

От ДПС настояха в бъдещата методика за определяне на справедливи цени да се отчитат регионалните и секторните различия, сезонността, както и големината на търговските обекти.

"Не трябва да забравяте, че Съдът на ЕС многократно е постановявал, че държавата не може да определя справедливи и референтни цени, защото това е в полето на забранените картелни споразумения. Освен това СЕС многократно е постановявал, че държавата не може да определя маржове и надценки", напомни Красимир Вълчев от ГЕРБ.

"Как е възможно един министър да определя справедлива цена за хиляди артикули от малката потребителска кошница? Как се определя справедливата цена на диня в Любимец и диня в София? Една е цената, там където е произведена динята, друга - на 300 км в столицата. А каква е справедливата цена за ремонт на една баня? Или на един костюм, особено ако е инвестирано в търговска марка? Или на лекарства? Справедлива цена не съществува. Хвърляте прах в очите на хората", заяви Венко Сабрутев от ПП.

Това е само началото

От Прогресивна България обявиха, че това е само началото и че нито промените в законите за конкуренцията и потребителите, нито сайтът за сравнение на цените, ще решат проблемите с цените. Предстои да видим колко още много други промени ще внесе новата власт за овладяване на инфлацията.

От обясненията на вносителите на законопроекта стана ясно, че справедливи цени ще се определят само за 20 хранителни артикули и един нехранителен, по списъка, който КНСБ следят. А методиката за определянето им щяла да улови всички регионалните различия и други характеристики..

"Не въвеждаме ценови тавани, а повече прозрачност и информираност", каза Явор Гечев. Той посочи, че дори няма забрана да се вдигат цените, само търговците трябвало да докажат, че това е икономически обосновано. По думите му, ако не се удължи това изискване, след изтичането на закона за въвеждане на еврото щяло да има рязко поскъпване от началото на август. "До една година обаче ще се получи успокоение на цените", смята Гечев.

Според Константин Проданов от ПБ сайтът за цените на КЗП в момента няма стойност, защото хората виждат цени, но не знаят дали са високи или ниски. "Затова искаме в него да публикуваме и сравнителни стойности, а именно справедливи цени", обясни Проданов. По думите му няма как да очакваме пазарът да определя цените, защото много сектори били изкривени заради господстващо положение или нелоялни търговски практики.