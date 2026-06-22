Още пет търговски вериги се включиха в "Кошница с грижа"

Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива „Кошница с грижа“, съобщи правителствената пресслужба.

Това са „Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, BulMag и „Макао“, в които в следващите поне шест месеца основни хранителни продукти ще се продават с най-малко 15% намаление на цените.

В началото на юни след разговори с правителството и призиви за проява на социална отговорност осем търговски вериги се включиха в инициативата за сваляне на цените на основни хранителни стоки, като с предимство е българското производство – „Билла“, „Кауфланд“, „Лидл“, „Метро“, „Фантастико“, „ЦБА“, „Минимарт“ и „ДАР“. Тогава бе обяснено, че тези намаления ще бъдат отделно от текущите промоции в супермаркетите.

Междувременно парламентът гласува и законови промени, с които удължи с една година забраната за вдигане на цените на стоките и услугите в страната, без да има икономическа обосновка за това.

"Сред приоритетите на националната инициатива „Кошница с грижа“ е също стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница. Инициативата има потенциал да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване, ограничаване на спекулативни практики и изграждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара", посочиха днес от правителствената пресслужба.