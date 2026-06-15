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Абровски преустановява тоталния контрол на вноса на сурово мляко

От 19 юни ще се проверяват цистерните само след анализ на риска

Днес, 09:15
Следващият фокус на засилените проверки ще е вносът на готови млечни продукти, обяви земеделският министър Пламен Абровски.
Следващият фокус на засилените проверки ще е вносът на готови млечни продукти, обяви земеделският министър Пламен Абровски.

Стопроцентовият контрол на вноса на сурово мляко, при който от всяка цистерна се взимат проби за редица лабораторни анализи и едва след като излязат резултатите, тя може да влезе в страната, ще продължи до 19 юни.  След тази дата проверките ще бъдат на база анализ на риска.

Това обяви днес в БНТ земеделският министър Пламен Абровски.

Затегнатият контрол върху вноса на всяка пратка сурово и сухо мляко в страната бе въведен от Българската агенция за безопасност на храните на 9 юни. Според министър Абровски десетте дни на действие са достатъчно време, за да се видят проблемите и да се промени системата на проследяване на товарите - нещо, което досега по думите му нито едно правителство не е правило. От Националната асоциация на млекопреработвателите предупредиха, че изчакването с два-три дни на границата на резултатите от лабораторните изследвания на практика блокира вноса.

Управляващите са напът да създадат млечна криза
Криза с набавянето на сурово мляко и скок на цените на млечните продукти вещае новата заповед на Българската агенция за безопасност на храните, която предвижда физическа проверка и лабораторно изпитване на товара на всяка цистерна със сурово мляко, която влиза в
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"Никой не е контролирал досега вноса на сурово мляко. В някои случаи то се внася от 1500 км, но не се ползват хладилни камиони, а обикновени цистерни, в които се налива охладеното мляко. Сигурно защото е по-евтино. Не се правят и застраховки", каза Абровски.

По думите му е мит вносът на огромни количества сурово мляко в страната. За пет дни у нас са влезли само 16 камиона на фона на над 260 мандри у нас, а от началото на годината до 1 юни - само 33 хил. тона, което е под 7% от произведеното в страната мляко, посочи той.

От обясненията на Абровски не стана ясно кой и по какви причини прикрива вноса на сурово мляко. 

Днес земеделският министър ще издаде заповед, с която ще задължи всички млекопреработвателни предприятия да докладват на всеки 24 часа с каква суровина работят. "Искаме да знаем какви количества сурово мляко преработват, какви количества суроватка, калиата или палмово масло. За да знаем какво млечни продукти яде българина", каза Абровски.

Следващият фокус на засилените проверки ще е вносът на готови млечни продукти. Земеделският министър обяви, че вносно бутилирано прясно мляко, кисело мляко и сирене се продават като български и на това трябва да се сложи край.

По повод сигналите за натиск от страна на търговските вериги върху производители да свалят с 15% цените си, Абровски уточни, че тези случаи нямат общо с инициативата "Кошница с грижа". Още на следващия ден, когато бе обявен стартът на инициативата, от Браншова камара "Плодове и зеленчуци" съобщиха, че търговска верига е предупредила техни членове да свалят доставните си цени, ако искат да бъдат продавани в магазините им.

Вероятно става въпрос за нелоялна търговска практика, но сигналите не са свързани със стоки от евтината кошница, каза пред БНТ министър Абровски. Със случая се е заела Комисията за защита на конкуренцията, за да изясни дали въпросната верига прилага забранена търговска практика.

 

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сурово мляко, млечни продукти, млекопреработватели, Кошница с грижа

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