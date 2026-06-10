Агроминистърът заплаши: Контрол, контрол, контрол и санкции, санкции, санкции

Земеделският министър Пламен Абровски обяви, че скоро ще има и нови мерки за по-засилен контрол на хранителните продукти.

Земеделският министър Пламен Абровски заплаши с "жестоко наказание" търговски вериги, които в рамките на инициативата "Кошница с грижа" натискат доставчиците си да свалят цените на стоките.

Ден след обявяването на инициативата, в която се включиха осем търговски вериги, от Браншова камара "Плодове и зеленчуци" и от Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция алармираха за упражнен натиск върху земеделските производители на домати да свалят доставните си цени с минимум 15%.

"Разпоредил съм проверка и ако действително някой си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството, и който си позволява да злоупотребява със страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание", заяви в интервю пред БНР министър Абровски.

Той обаче се усъмни, че има натиск към доставчици и потребители: "Не смятам, че някой от търговските вериги ще си позволи този лош имидж - в деня, в който стиска подадената ръка от правителството, на следващия ден да изнудва производителите".

Инициативата "Кошница с грижа" предвижда в рамките на минимум 6 месеца поне 30 продукта от малката потребителска кошница да бъдат намалени с поне 15%. "Едно от условията е намалението да бъде за сметка изцяло и само на търговските вериги, а другото условие е в голямата си част продуктите в кошницата да са българско производство", подчерта Абровски.

Премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството също коментира темата, като заръча на земеделския министър да направи спешна проверка на сигнала на производители на плодове и зеленчуци. "Търговските вериги поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на основни хранителни стоки за продължителен период. Искам обаче да подчертая, че този ангажимент не трябва да бъде за сметка на българския производител. Ако реалността се разминава с поетия ангажимент, държавата разполага с редица механизми, особено след последните законодателни промени, които предприехме, за да защити българските граждани и българските производители. И ще го направим”, каза премиерът.

По-късно днес и Комисията за защита на конкуренцията реагира, като обяви, че е изискала информация от Министерския съвет и от Министерството на земеделието и храните, като призова и земеделските производители да подадат доказателства и в комисията за оказван натиск да свалят доставните цени. "КЗК ще анализира твърденията в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията, включително с оглед на защитата срещу нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти", посочиха от антимонополния орган. Комисията припомня, че в края на май 2026 г. образува производства срещу „Кауфланд“ и „Т-Маркет“ за установяване на нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители и е готова да се самосезира и да образува нови производства, ако се установи, че веригите прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент да намалят цените в рамките на инициатива „Кошница с грижа“ към доставчиците.

100% контрол

Земеделският министър коментира и обявения от БАБХ 100% контрол и лабораторни анализи на всяка пратка внос на сурово и сухо мляко у нас. По думите му 100% контрол ще има не само на вноса на млечни продукти, но и на произвежданите в България.

Предстои промяна и на Наредбата за млечните продукти, съобщи министърът. Целта е българският потребител да бъде информиран на етикета каква част от млякото е българска и каква част - вносна. В момента в МЗХ се разработват нови национални стандарти за производство на храни, които да бъдат изцяло от 100% българска суровина.

В новата наредба ще бъде изрично записано, че производството на кашкавал е при непрекъснат процес и за него се използва сурово мляко. С това ще се избегне употребата на вносна суровина, останала след производството на протеини на прах, обясни министърът. Подобен продукт би трябвало да бъде много по-евтин от кашкавала, произведен изцяло от сурово мляко.

"Тепърва ще се засилва още повече контролът върху хранителните продукти, защото съвсем скоро ще обявим и мерките си за борба с виртуалните животни", съобщи още земеделският министър.

По думите му при борбата с виртуалните животни ще се прави 100% проверка на всички животни в определена област": "Ще си изберем една от всичките 28 области, ще направим масови проверки, за да видим в тази област кой какви животни има, къде ги има, има ли ушни марки, няма ли.

"Контрол, контрол, контрол и санкции, санкции, санкции", заключи земеделският министър за това каква политика ще води.