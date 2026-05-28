Големите вериги правят евтина "Кошница с грижа"

Съвсем скоро ще стартираме една инициатива, която се нарича "Кошница с грижа", обяви днес пред Нова тв министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Очакваното намаление на стоките в кошницата ще е повече от 10 на сто, а "според зависи" може да има и стоки с намаление 30 на сто.

Инициативата ще бъде обявена другата седмица и "ще бъде първа стъпка от множество други", закани се министър Абровски.

В тази инициатива доброволно ще се включат не само големите търговски вериги, но и по-малки търговци, допълни той.

В същото време министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви скорошен старт на друга инициатива, която, според него, ще доведе до намаляване на цените на основни хранителни стоки.

До дни неговото ведомство ще пусне мобилно приложение, в което всеки ще може да си състави кошница с избрани хранителни продукти и да провери къде в съответното населено място те се продават на най-ниски цени.

"Това приложение ще изработим на базата на данните за цените, които всеки ден търговските вериги подават за сайта на Комисията за защита на потребителите "Колко струва", посочи министър Василев. Той посочи, че в момента информацията за цените на стотици продукти с различни грамажи, публикувана на този сайт, не дава възможност за сравнения, докато с новото приложение този пропуск ще бъде коригиран. Новото мобилно приложение ще има и гласов асистент за хората с увредено зрение.

Както е известно, в Народното събрание депутатите гласуваха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, с които търговските вериги се задължават да продължат да подават всеки ден ценова информация за основни хранителни стоки до август 2027 г.