Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Големите вериги правят евтина "Кошница с грижа"

Министерството на иновациите пуска до дни мобилно приложение за сравнение на цените на хранителните стоки

28 Май 2026Обновена
ИИ

Съвсем скоро ще стартираме една инициатива, която се нарича "Кошница с грижа", обяви днес пред Нова тв министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Очакваното намаление на стоките в кошницата ще е повече от 10 на сто, а "според зависи" може да има и стоки с намаление 30 на сто. 

Инициативата ще бъде обявена другата седмица и "ще бъде първа стъпка от множество други", закани се министър Абровски. 

В тази инициатива доброволно ще се включат не само големите търговски вериги, но и по-малки търговци, допълни той.

В същото време министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обяви скорошен старт на друга инициатива, която, според него, ще доведе до намаляване на цените на основни хранителни стоки.

До дни неговото ведомство ще пусне мобилно приложение, в което всеки ще може да си състави кошница с избрани хранителни продукти и да провери къде в съответното населено място те се продават на най-ниски цени.

"Това приложение ще изработим на базата на данните за цените, които всеки ден търговските вериги подават за сайта на Комисията за защита на потребителите "Колко струва", посочи министър Василев. Той посочи, че в момента информацията за цените на стотици продукти с различни грамажи, публикувана на този сайт, не дава възможност за сравнения, докато с новото приложение този пропуск ще бъде коригиран. Новото мобилно приложение ще има и гласов асистент за хората с увредено зрение.

Както е известно, в Народното събрание депутатите гласуваха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, с които търговските вериги се задължават да продължат да подават всеки ден ценова информация за основни хранителни стоки до август 2027 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Кошница с грижа, Пламен Абровски

Още новини по темата

Абровски вдигна мерника и на шефовете на горските стопанства
22 Май 2026

Земеделските кооперативи ще бъдат освободени от ДДС
21 Май 2026

Глоби за къщи за гости се оказват незаконни
27 Апр. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса