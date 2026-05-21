Абровски вдигна мерника и на шефовете на горските стопанства

"Спешно ще бъдат разработени мерки за стабилизиране на държавните горски предприятия, така че до края на 2026 г. те да достигнат поне финансова устойчивост", каза земеделският министър Пламен Абровски.

Шефовете на шестте държавни горски стопанства и Агенцията по горите вероятно ще са следващите кадрови смени на министъра на земеделието Пламен Абровски.

В четвъртък той отчете сериозни проблеми и "тотална липса на грижа" в горския сектор.

На първо място Абровски посочи тревожното закъснение на противопожарните мерки в горския сектор. Едва 50% от необходимите мерки за превенция на горски пожари са изпълнени към момента. Затова сега спешно се ускорява завършването на останалите 50% до края на юни, за да бъде ограничен рискът от пожари през лятото.

Шестте държавни горски предприятия са в тежко финансово състояние и са изправени пред фалит. След като през 2023 година горските предприятия излязоха на печалба от половин милион лева, те са приключили 2025 г. със загуби от 11 млн. евро, съобщи още Абровски.

„Данните за първото тримесечие на тази година показват, че ако се запази досегашният модел на управление, те отново ще излязат на минус“, каза министърът. Той припомни, че държавата е създала тези предприятия не за да бъдат просто търговци, и уточни, че спешно ще бъдат разработени мерки за стабилизиране на дружествата, така че до края на 2026 г. да достигнат поне финансова устойчивост. Една от мерките за осигуряване на приходи е намиране на пазар за дървесината, като от земеделското министерство са в преговори с министерството на енергетиката за експериментално изгаряне в ТЕЦ-овете.

Солени глоби заради заменките

Абровски съобщи, че в Министерство на земеделието е постъпило писмо от Съда на ЕС с решение за глоба заради прословутите отпреди 15 и повече години заменки на занижени цени на държавни гори по Черноморието и планинските курорти със земеделски и други частни имоти във вътрешността на страната.

Решението на СЕС е от ноември миналата година, но ЕК започна разследване срещу България за неправомерна държавна помощ още през 2008 г. Πepиoдът нa ocпopвaнитe cдeлĸи е oт 1 янyapи 2007 г. дo края на 2008 г. През 2015 г. ЕК ĸoнcтaтиpa, чe Бългapия e пpeдocтaвилa нeпpaвoмepнa дъpжaвнa пoмoщ, като в 80% от зaменките нa държавни гopcĸи зeми държавата е определила цени в пъти по-ниски от пазарните. Тогава Брюксел поиска тaзи неправомерна пoмoщ дa бъдe възcтaнoвeнa в cpoĸ oт 12 мeceцa. Министерството на земеделието я оцени на 80 млн. лв., което природозащитни организации определиха като смешна сума, защото по техни оценки става дума за над 1 млрд. лв. България обаче не възстанови дори тези 80 млн. лв., заради което през 2023 г. ЕК внece иcĸoвa мoлбa в Eвpoпeйcĸия cъд cpeщy страната ни. Впоследствие, през ноември 2025 г., съдът в Люксембург осъди България да плаща на ЕК еднократни и периодични глоби, докато не възстанови реалната цена на имотите заедно с лихвите.

„България е изправена пред риск да бъде сериозно санкционирана от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за направените заменки. Намерих комуникацията с Европейската комисия на бюрото си и нямам обяснение защо толкова е забавена и по нея не е работено“, коментира в четвъртък Абровски.

Още в началото на своя мандат земеделският министър е започнал комуникация с Еврокомисията в опит да избегнем глобата. Той обеща в следващите дни да представи повече данни по казуса.