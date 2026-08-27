Евтиното сирене в "Кошница с грижа" е пълно с вода

Има и такива случаи - купуваш сирене, а плащаш за 65% вода.

Кампанията "Кошница с грижа", която кабинетът "Радев" упорито се опитва да представи като успешна, става все по-нелепа. "Грижата" на държавата се състои в това да притиска бизнеса да продава евтино, без да гарантира, че евтиното ще е качествено.

Оказва се, че храните в "Кошница с грижа" не само са рядкост в магазините - за разлика от изобилието от стоки с цени на промоция и "в акция", но и някои от тях са от типа "имитации" и "трето качество".

Почти всяко второ сирене от "кошницата" е с наднормено съдържание на вода, установи проучване на Асоциация "Активни потребители".

От изследвани 12 марки бяло саламурено сирене цели пет са недопустимо "мокри" - с повече от 60% вода. В три от тях H₂O дори надхвърля 65%, показва изследването.

При една от марките е установена и изключително ниска масленост - едва 5%, което подсказва, че не е спазена оригиналната технология и вероятно е използвано сухо мляко, коментират от "Активни потребители". Част от имитациите на сирене дори са неподходящи за консумация.

"Некоректни производители и търговци очевидно се възползват от кампанията на правителството за злоупотреба с качеството под знамето на ниските цени. Контролният орган - Българската агенция по безопасност на храните, трябва ефективно да открива и предотвратява продажбата на негодни за консумация млечни продукти, при това широко рекламирани чрез инициативата "Кошница с грижа", подчертават от неправителствената организация.

Освен сирене са тествани и шест вида краве масло, включени в кампанията. При тях няма отклонения.

За да е представително проучването, "Активни потребители" са пазарували артикули от "Кошница с грижа" в 10 различни търговски вериги в страната - в магазини в София, Варна и Тервел.

Асоциацията от години следи пазара на храни и посочва проблеми с качеството на основни стоки като кисело мляко, сирене, масло, колбаси и т.н.