Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Евтиното сирене в "Кошница с грижа" е пълно с вода

"Активни потребители": Агенцията по храните трябва да проверява за имитации и негодни стоки

Днес, 15:17
Има и такива случаи - купуваш сирене, а плащаш за 65% вода.
Има и такива случаи - купуваш сирене, а плащаш за 65% вода.

Кампанията "Кошница с грижа", която кабинетът "Радев" упорито се опитва да представи като успешна, става все по-нелепа. "Грижата" на държавата се състои в това да притиска бизнеса да продава евтино, без да гарантира, че евтиното ще е качествено.

Оказва се, че храните в "Кошница с грижа" не само са рядкост в магазините - за разлика от изобилието от стоки с цени на промоция и "в акция", но и някои от тях са от типа "имитации" и "трето качество".  

Почти всяко второ сирене от "кошницата" е с наднормено съдържание на вода, установи проучване на Асоциация "Активни потребители".

От изследвани 12 марки бяло саламурено сирене цели пет са недопустимо "мокри" - с повече от 60% вода. В три от тях H₂O дори надхвърля 65%, показва изследването.

При една от марките е установена и изключително ниска масленост - едва 5%, което подсказва, че не е спазена оригиналната технология и вероятно е използвано сухо мляко, коментират от "Активни потребители". Част от имитациите на сирене дори са неподходящи за консумация. 

"Некоректни производители и търговци очевидно се възползват от кампанията на правителството за злоупотреба с качеството под знамето на ниските цени. Контролният орган - Българската агенция по безопасност на храните, трябва ефективно да открива и предотвратява продажбата на негодни за консумация млечни продукти, при това широко рекламирани чрез инициативата "Кошница с грижа", подчертават от неправителствената организация.

Освен сирене са тествани и шест вида краве масло, включени в кампанията. При тях няма отклонения. 

За да е представително проучването, "Активни потребители" са пазарували артикули от "Кошница с грижа" в 10 различни търговски вериги в страната - в магазини в София, Варна и Тервел.

Асоциацията от години следи пазара на храни и посочва проблеми с качеството на основни стоки като кисело мляко, сирене,  масло, колбаси и т.н. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Активни потребители, БАБХ, краве сирене, Кошница с грижа

Още новини по темата

Абровски: Хората ще оценят "Кошница с грижа" след морето

24 Авг. 2026

БАБХ удари популярен пазар на производители на Юндола
20 Авг. 2026

БАБХ апелира овце и кози да не ходят на църква
11 Авг. 2026

Инициативата на кабинета "Кошница с грижа" безславно замря
10 Авг. 2026

"Активни потребители" алармира за фалшиви слънцезащитни мазила
28 Юли 2026

БАБХ изтегли 6 тона фалшиво краве масло от пазара
28 Юни 2026

Още пет търговски вериги се включиха в "Кошница с грижа"
22 Юни 2026

Абровски преустановява тоталния контрол на вноса на сурово мляко
15 Юни 2026

Управляващите са напът да създадат млечна криза
12 Юни 2026

Агроминистърът заплаши: Контрол, контрол, контрол и санкции, санкции, санкции
10 Юни 2026

БАБХ въвежда контрол на всяка пратка внос на сурово мляко
09 Юни 2026

Големите вериги правят евтина "Кошница с грижа"
28 Май 2026

Радев смени директора на БАБХ

21 Май 2026

Близо 7 тона негодно месо откриха в месокомбината на Костинброд
17 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки