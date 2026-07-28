"Активни потребители" алармира за фалшиви слънцезащитни мазила

SPF - Sun Protection Factor, измерва силата на защитата срещу слънчево изгаряне. Числото показва колко пъти по-дълго отнема на кожата да започне да се зачервява със слънцезащитен крем в сравнение с времето без никаква защита. Например, ако използвате продукт със SPF 30, се очаква той да ви предпазва 30 пъти по-дълго.

На пазара има огромен избор от кремове, лосиони, масла за защита от изгаряне. Оказва се обаче, че част от тях изобщо не пазят кожата от слънцето, други съдържат вещества, които могат да причинят алергия, в трети има буквално опасни съставки. За това алармира Асоциация "Активни потребители".

Експертите са направили проучване на мазилата, продавани у нас, за да проверят каква "химия" има в тях. "SPF - слънцезащитният фактор, е едно от първите неща, които гледаме върху опаковката Но зад числото SPF стои дълъг списък от съставки - UV филтри, консерванти, ароматизатори и др., който повечето потребители трудно могат да разчетат. Решихме да проверим етикетите на 187 слънцезащитни продукта и да видим кои потенциално проблематични вещества се срещат в тях", обясняват от неправителствената организация. И ето какво са открили в етикетите:

Homosalate - вещество, свързано с потенциална канцерогенност или токсичност за репродукцията;

Ароматни алергени - Limonene е открит в 39 продукта, Linalool в 35, Alpha-Isomethyl Ionone в 34, Benzyl Alcohol в 24, а Citronellol в 23. При повечето хора те не предизвикват проблем, но могат да причинят реакция при чувствителна кожа или вече развита алергия към аромати.

За 14 продукта на етикета пише, че "без парфюм“ или „хипоалергенен“, а в същото време в списъка в съставките има Parfum или Fragrance. Дори продукти за чувствителна или детска кожа съдържат ароматни алергени.Това не означава автоматично, че продуктът ще предизвика реакция, но информацията е подвеждаща, обясняват експертите.

Phenoxyethanol е най-често установената съставка от използвания списък - среща се в 47 продукта. Той е консервант, който предпазва козметиката от разваляне. В методиката за оценка на риска получава умерена тежест.

Octocrylene е UV филтър, установен в 32 продукта. Той е включен в групата с по-високи опасения заради възможни алергични реакции.

BHT, възможен ендокринен нарушител, е открит в 16 продукта. Използва се като антиоксидант, за да запази формулата стабилна.

Homosalate и Ethylhexyl Methoxycinnamate са установени в по 12 продукта. И двата са UV филтри, за които има опасения, свързани с хормоналната система.

Стряскащи числа

От 187 продукта, предмет на анализа, в категорията „Безопасни“ се класират 105 продукта, 49 са „умерено безопасни“, а 33 са „потенциално рискови“ - 33. Само при 78 продукта не е открита нито една съставка от рисковия списък, а при 15 продукта е установена поне една кр итична съставка.

При детските продукти 40 от 53 са в категория „Безопасни“. При спрейовете картината е по-неблагоприятна - 13 от 37 попадат в категория „Потенциално рискови“. При тях има значение не само какво съдържат, но и дали част от продукта може да бъде вдишана и дали се нанася равномерен слой.

Пълния анализ на "Активни потребители" може да откриете тук.

Чуждият опит

"Активни потребители" цитират и изследвания, проведени в чужбина, които също сочат рискове:

През пролетта на 2026 френската организация Que Choisir изследва 10 слънцезащитни продукта, закупени от Temu, AliExpress и Shein. В три от тях е открита забранена в ЕС съставка. Шест не осигуряват обявената защита, като в четири при посочен на етикета висок SPF (слънцезащитен фактор) - от 30 до 50, реалният SPF е със стойност едва 2 (две). Само един от десетте продукта отговаря на описаното върху опаковката, но и в него е открита нежелана съставка. В резултат от проучването продажбата на слънцезащитни продукти на цитираните платформи е преустановена. "Това пряко засяга и българските потребители, защото е преодолян риска, да се изкушим и да си закупим „слънцезащитен крем“ за 2 евро от китайска платформа", подчертават от "Активни потребители".

В Австралия потребителската организация CHOICE тества 20 продукта през 2025 г. При 16 от тях измереният SPF не отговаря на числото върху етикета, а при един продукт защитата е около една десета от обявената. Повечето тествани продукти са официално изтеглени от пазара. Става ясно, че лабораториите, в които е изпитван SPF, преди да се обяви на етикета, са давали "неточни" резултати.