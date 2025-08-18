Колективна покупка на климатици сваля до 20% от цената

Асоциация „Активни потребители“ организира първата колективна покупка у нас, с която значително се понижава цената на продажбата, но без компромис с качеството.

Предоставя се възможност за покупка на качествени и енергийно ефективни климатици с до 370 лв. договорена отстъпка и включен монтаж. Всеки може да се включи до 31 октомври 2025 г. чрез безплатна и необвързваща с покупка регистрация на уебсайта на кампанията .

Проучване

"Активни потребители" още миналата година обявиха, че започват кампания за колективна покупка на климатици. През това време от организацията са проучили близо 40 модела сплит системи климатици с капацитет 2,5 kWt и 3,8kWt.

Подбрани са шест модела, които са получили висока оценка в независими лабораторни тестове, извършени от международни специалисти. Тествани са ефикасността на климатиците - капацитет на охлаждане и отопление, на обезвлажняване, времето за достигане на комфортна температура. ниво на шум и др.

Проверката на "Сега" показа, че включените шест модела са с висок клас и с цени между 1700 и 2200 лв. и са избрани в сътрудничество с голяма компания за търговия и монтаж на климатици.

"Избраните климатици са не само надеждни, но и доказано пестят електроенергия – разликата между модел от висок клас и бюджетен вариант може да достигне над 200 лв. спестени само за един отоплителен сезон", посочват от "Активни потребители".

„Често потребителите не осъзнават, че един бюджетен климатик излиза много по-скъпо в дългосрочен план - заради по-високата консумация на енергия и по-краткия живот на уреда. Това, в съчетание с изобилието от марки и модели, ги затруднява. С тази кампания искаме да им помогнем да вземат сигурно и информирано решение и да си осигурят повече комфорт у дома, с по-малко разходи“, коментира Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация „Активни потребители“.

От асоциацията посочват, че тези, които проявяват интерес трябва първо да се регистрират на следния линк: https://www.obstapokupka.online/hp и да потвърдят регистрацията по имейл. След това получават достъп до офертите за различните модели и сами могат да преценят дали да закупят климатик чрез кампанията.

Чужд опит

Практиката на колективните покупки се прилага в Западна Европа от десетина години. Някои от държавите вече се провели по 7-8 кампании за колективни покупки на различни стоки. Целта им е на едно място да се съберат интересите на потребителите и на търговците, да се постигнат по-ниски цени на продажба - колкото повече потребители се включат в кампанията, толкова по-големи шансове има за отстъпки. Те обикновено достигат от 10 до 20%, като се залага с предимство на висококачествените изделия, а също се осигурява безплатен монтаж и точен срок за изпълнението му.

От "Активни потребители" посочват, че са избрали първият продукт за колективно пазаруване да бъде климатик, защото това е алтернативен вариант на скъпата енергия, осигуряват икономии за домакинския бюджет и инвестицията в тях може да се възвърне за 2-3 години. Освен това асоциацията осигурява безплатни тестове на предлаганите уреди, допълнителна информация за тяхната поддръжка и експлоатация. Кампанията е част от проект CLEAR-X, който се финансира от Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” на Европейския съюз.