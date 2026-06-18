Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НАП напомня: Абитуриентите плащат сами здравни вноски

Държавата спира да ги осигурява след завършване на средно образование и преди университета

Днес, 13:56
БГНЕС

Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравноосигурителните си вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Националната агенция за приходите.

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор младежите трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 22,03 евро (43,08 лв.) месечно.  Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация образец №7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски, напомнят от НАП.  

В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на приходната агенция е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец №7. Формулярът се подава в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът ще се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и няма да има достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, напомнят още от НАП. За здравноосигурителни вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор", която е със свободен достъп в Е-портала на НАП.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП.

Справка за здравноосигурителния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава информация и за всички месеци по години, за които липсват данни за здравно осигуряване на лицата. Справката за здравноосигурителен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Информация за попълване и подаване на декларация образец №7 и внасяне на здравните вноски може да се намери в You Tube канала на НАП, сайта на приходната агенция или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

здравни осигуровки

Още новини по темата

Проект предлага държавата да осигурява майките за здраве
26 Окт. 2025

Депутати предлагат ново решение за хората без здравни осигуровки
27 Септ. 2025

Всеки пети българин не е здравноосигурен
29 Юни 2025

За седмица здравни вноски ще могат да се плащат само по банков път

29 Дек. 2024

Правят здравни осигуровки на котките в Ермитажа
03 Юни 2023

Абитуриентите трябва сами да се осигуряват, ако не започнат работа
01 Юни 2023

Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци
22 Юни 2022

Проблемът със здравните вноски засяга и ваксинацията
16 Февр. 2021

Кашата със здравните осигуровки за локдауна става пълна
12 Февр. 2021

Държавата прехвърли на гражданите здравните вноски за локдауна
10 Февр. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КОНСУЛТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса