Днес е последен ден за купуване на по-евтин стаж за пенсия

Днес е последният ден, в който може да се откупи стаж за пенсия на старата цена. В момента сумата е 109,03 евро за месец, докато от 1 август тя ще се увеличи на 122,80 евро на месец.

Откупуването на стаж се изчислява от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, а той досега беше на нивото от 2025 г., тъй като се определя със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Законът беше приет едва този месец и влиза в сила от 1 август, оттам и промяната в цената – сумата от утре ще е равна на минималната заплата, или 620,20 евро.

Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж.

Както "Сега" писа, тази година е най-слабата за откупуване на стаж от 2020 г. насам. Само 221 души са се възползвали от тази възможност през първите три месеца на годината, но ситуацията може коренно да се промени покрай новата власт. През юни имаше бум на нови пенсионери заради отпадането на ковид добавката за пенсиите, отпуснати след 1 юли, а и задържането на цената на миналогодишното ниво може да е подтикнало повече хора да се възползват през второто тримесечие и до влизането в сила на новия бюджет.